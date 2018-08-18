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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 08:39
Думаю, будет коррекция до до-ковидных цен с 1700 $/м² до 1200 $/м².
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BIGor
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Додано: Чет 14 кві, 2022 08:51
C -45 % ВВП ?
Да вы сильный оптимист.
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Хомякоид
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:03
Какой ваш прогноз?
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lel
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:05
Хомякоид а расскажите про свой день, пожалуйста. Ну про то время, когда не раздаете бесценные советы на форуме, не рассказываете как бы вы отважно сражались и не просите пожалеть что масла уже месяц не видели.
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striped
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:06
При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.
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BIGor
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:07
В принципе РН должен упасть ниже цен 2016 года.
Эконом меньше, а вот всякие Тетрисы больше.
С недостроями ситуация выглядит тупиковой.
Облигации Таряна на хлеб не поменяешь.
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UA
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:17
BIGor написав:
При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.
При Ковиде я видел квартиры возле метро в новостроях па 30 000 USD
Это когда был пик карантина.
В 2015 было падение ВВП в 10 %
Гостинки были па 20 000.
Сейчас рисуют падение -45%
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Хомякоид
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:23
Ввп. И кто делает ввп? Крупные плательщики налогов? Корпорации? Покупатели недвижимости к ним относятся? Теневой рынок исчез? Я за 15 лет не припомню ни одного топ менеджера крупного плательщика.
Ковид это хорошо показал. Здесь писали всё пропало, ввп упал, а у меня две квартиры в это время пркупали
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beee
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:25
Хомякоид написав: BIGor написав:
При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.
При Ковиде я видел квартиры возле метро в новостроях па 30 000 USD
Это когда был пик карантина.
В 2015 было падение ВВП в 10 %
Гостинки были па 20 000.
Сейчас рисуют падение -45%
Думаю война продлится до 2024 года, с несколькими перемириями которые не будут выполнятся.
И всё это на фоне ужесточения денежно-- кредитной политики ФРС и ЕЦБ.
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UA
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:30
beee написав:
Ввп. И кто делает ввп? Крупные плательщики налогов? Корпорации? Покупатели недвижимости к ним относятся? Теневой рынок исчез? Я за 15 лет не припомню ни одного топ менеджера крупного плательщика.
Ковид это хорошо показал. Здесь писали всё пропало, ввп упал, а у меня две квартиры в это время пркупали
Читайте местных экспертов, делайте наоборот и будет вам счастье.
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vitaliian
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