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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 97409741974297439744>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:39

Думаю, будет коррекция до до-ковидных цен с 1700 $/м² до 1200 $/м².
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:51

C -45 % ВВП ?
Да вы сильный оптимист.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой ваш прогноз?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:05

Хомякоид а расскажите про свой день, пожалуйста. Ну про то время, когда не раздаете бесценные советы на форуме, не рассказываете как бы вы отважно сражались и не просите пожалеть что масла уже месяц не видели.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:06

При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:07

В принципе РН должен упасть ниже цен 2016 года.
Эконом меньше, а вот всякие Тетрисы больше.
С недостроями ситуация выглядит тупиковой.
Облигации Таряна на хлеб не поменяешь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:17

  BIGor написав:При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.


При Ковиде я видел квартиры возле метро в новостроях па 30 000 USD
Это когда был пик карантина.

В 2015 было падение ВВП в 10 %
Гостинки были па 20 000.

Сейчас рисуют падение -45%
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ввп. И кто делает ввп? Крупные плательщики налогов? Корпорации? Покупатели недвижимости к ним относятся? Теневой рынок исчез? Я за 15 лет не припомню ни одного топ менеджера крупного плательщика.
Ковид это хорошо показал. Здесь писали всё пропало, ввп упал, а у меня две квартиры в это время пркупали
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:25

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.


При Ковиде я видел квартиры возле метро в новостроях па 30 000 USD
Это когда был пик карантина.

В 2015 было падение ВВП в 10 %
Гостинки были па 20 000.

Сейчас рисуют падение -45%

Думаю война продлится до 2024 года, с несколькими перемириями которые не будут выполнятся.
И всё это на фоне ужесточения денежно-- кредитной политики ФРС и ЕЦБ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:30

  beee написав:Ввп. И кто делает ввп? Крупные плательщики налогов? Корпорации? Покупатели недвижимости к ним относятся? Теневой рынок исчез? Я за 15 лет не припомню ни одного топ менеджера крупного плательщика.
Ковид это хорошо показал. Здесь писали всё пропало, ввп упал, а у меня две квартиры в это время пркупали

Читайте местных экспертов, делайте наоборот и будет вам счастье.
vitaliian
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