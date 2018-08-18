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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9741974297439744>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:38

  beee написав:Ввп. И кто делает ввп? Крупные плательщики налогов? Корпорации? Покупатели недвижимости к ним относятся? Теневой рынок исчез? Я за 15 лет не припомню ни одного топ менеджера крупного плательщика.
Ковид это хорошо показал. Здесь писали всё пропало, ввп упал, а у меня две квартиры в это время пркупали

По вашей логике авиабомба сброшенная на стеклянные башни Тараяна поднимет их цену в 5 раз.
Цены поднял не Ковид, а "Америка печатает доллары" "Спасай сбережения"
Почти все "спасли". Самые внушаемые забетонировались в модных недостроях. Мене подверженные массовому психозу влезли во вторичку.

Денег у народа особо нет.
героические защитники Карпат повалили назад в Киев, бо заначка начала быстро кончатся.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот и я дедом Вангой побуду

Будет ли оптимистичный или пессиместичный сценарий по войне с РФ, но и так понятно, что прогноз zRadio на сентябрь 2022 - сбудется

Но есть один нюанс ...

Если оптимистичный сценарий - РФ увязнет на Донбассе в прежнее положение "ни войны, ни мира", тогда будет кому посыпать голову пеплом и приправлять шляпы соусами :)

Если пессимистичный сценарий - РФ начинает долбать всем чем можно по Киеву, то уже как-то будет пофиг на стоимость недвиги, в виду отсутствия предмета
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:02

  pesikot написав:- РФ начинает долбать всем чем можно по Киеву, то уже как-то будет пофиг на стоимость недвиги, в виду отсутствия предмета


последние дни можно наблюдать что "всем чем можно" очень сильно экономят... так что предположу что на КРЖН будут влиять не боеприпасы, а котлеты. Сегодня видел предложение в Патриотике Продается по переуступке 1-комнатная квартира ЖК Патриотика,ул.Гмыри №34 - 622долл/м без комиссий - это уже ракета или все еще замануха? Если не любите "воздух", то есть Лобановского 6а , 105 м за 95 тыс - это еще Генезис или еще нет?

Так же предположу, что уже совсем скоро первые два слова любого объявления о продаже будут "БЕЗ КОМИССИИ"
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.

«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.

Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.

На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.

Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).

Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).

Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.

"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Сегодня видел предложение в Патриотике Продается по переуступке 1-комнатная квартира ЖК Патриотика,ул.Гмыри №34 - 622долл/м без комиссий - это уже ракета или все еще замануха?

Може справа у цьому? Справжні квартири по переуступці не продають.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:29

  Vlad442 написав:Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.

А можно той сценарій мені в ЛС ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:31

  Vlad442 написав:Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.


Нагадайте, про що була мова.

Також в Лобановського 6-А це здається будинок в який влучила ракета ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:34

  Vlad442 написав:Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.

Вы продублируйте свои мысли не стесняйтесь. Чем больше мнений, тем чётче картинка. Как там общая ситуация в Харькове? Вы оттуда выехали если не секрет
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:34

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.

А можно той сценарій мені в ЛС ?

Думаю можно опубліковати - тільки вибрати колір шрифту - безкольоровий.
BIGor
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