Додано: Чет 14 кві, 2022 10:12

На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.



«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.



Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.



На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.



Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).



Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).



Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.



"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.