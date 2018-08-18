Думаю война продлится до 2024 года, с несколькими перемириями которые не будут выполнятся.
И всё это на фоне ужесточения денежно-- кредитной политики ФРС и ЕЦБ.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 09:25
Думаю война продлится до 2024 года, с несколькими перемириями которые не будут выполнятся.
И всё это на фоне ужесточения денежно-- кредитной политики ФРС и ЕЦБ.
Додано: Чет 14 кві, 2022 09:30
Читайте местных экспертов, делайте наоборот и будет вам счастье.
Додано: Чет 14 кві, 2022 09:38
По вашей логике авиабомба сброшенная на стеклянные башни Тараяна поднимет их цену в 5 раз.
Цены поднял не Ковид, а "Америка печатает доллары" "Спасай сбережения"
Почти все "спасли". Самые внушаемые забетонировались в модных недостроях. Мене подверженные массовому психозу влезли во вторичку.
Денег у народа особо нет.
героические защитники Карпат повалили назад в Киев, бо заначка начала быстро кончатся.
Додано: Чет 14 кві, 2022 09:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот и я дедом Вангой побуду
Будет ли оптимистичный или пессиместичный сценарий по войне с РФ, но и так понятно, что прогноз zRadio на сентябрь 2022 - сбудется
Но есть один нюанс ...
Если оптимистичный сценарий - РФ увязнет на Донбассе в прежнее положение "ни войны, ни мира", тогда будет кому посыпать голову пеплом и приправлять шляпы соусами
Если пессимистичный сценарий - РФ начинает долбать всем чем можно по Киеву, то уже как-то будет пофиг на стоимость недвиги, в виду отсутствия предмета
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:02
последние дни можно наблюдать что "всем чем можно" очень сильно экономят... так что предположу что на КРЖН будут влиять не боеприпасы, а котлеты. Сегодня видел предложение в Патриотике Продается по переуступке 1-комнатная квартира ЖК Патриотика,ул.Гмыри №34 - 622долл/м без комиссий - это уже ракета или все еще замануха? Если не любите "воздух", то есть Лобановского 6а , 105 м за 95 тыс - это еще Генезис или еще нет?
Так же предположу, что уже совсем скоро первые два слова любого объявления о продаже будут "БЕЗ КОМИССИИ"
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поки сценарій, який я озвучив майже місяць назад, виглядає досить вірогідним. Погано що його потерли. Вплив наслідків цього сценарію на КРЖН вже відчутний. Погано що той пост потерли.
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:29
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:31
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:34
Вы продублируйте свои мысли не стесняйтесь. Чем больше мнений, тем чётче картинка. Как там общая ситуация в Харькове? Вы оттуда выехали если не секрет
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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