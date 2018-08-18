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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:34
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:39
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
З Харківа виїхав кілько днів потому. Усі знайомі виїхали чи сидять на чемоданах, але не всім є куди їхати.
Що до нерухомості - краще мати, ніж не мати.
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:51
В Вінниці кімнати в гуртожитках від 2000 грн. квартири від 4000 грн.
Можна навіть по селам пошукати багато є будинків або дач.
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:32
Люди вже виїжджають до Київа. У домових чатах з'являються багато запитів на оренду для родичів з Донбасу. Хтось їде з Харківа, хтось, мабудь, з окупованих територій. Навіть з ЗУ, бо тут зараз спокійно, а платити аренду в 30-40 тис не кожен має змогу.
Усі варіанти по 5 тіс за одинарку у новому домі уходять за добу. Багато хто з орендодавців тримає довоєнні ціни та чекає.
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:58
до вступления в ЕС ещё не один год. В течение которого могут быть экономические сложности и проблемы. Но рынок жилья оживёт первым.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ці часи ЛОХ, в якому й до того було повно фейків і шахрайства, ними просто переповнений.
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:10
Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев.
Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают
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