Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Люди вже виїжджають до Київа. У домових чатах з'являються багато запитів на оренду для родичів з Донбасу. Хтось їде з Харківа, хтось, мабудь, з окупованих територій. Навіть з ЗУ, бо тут зараз спокійно, а платити аренду в 30-40 тис не кожен має змогу. Усі варіанти по 5 тіс за одинарку у новому домі уходять за добу. Багато хто з орендодавців тримає довоєнні ціни та чекає.
Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020. Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой на стадии здачи у нормального застройщика за 30 000.
Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев. Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают
Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020. Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой на стадии здачи у нормального застройщика за 30 000.
Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев. Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают
В Виннице начали стройки оживать. Цены пока не изменились в гривне. В дол.соответственно падение.
Хотя соглашусь, Киев может заморозить стройки в то время как ЗУ наоборот может увеличить колличество.