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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9741974297439744>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:34

  Хомякоид написав:
Також в Лобановського 6-А це здається будинок в який влучила ракета ?

Той самий ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:39

  lel написав:Какой ваш прогноз?


Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020.
Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой на стадии здачи у нормального застройщика за 30 000.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З Харківа виїхав кілько днів потому. Усі знайомі виїхали чи сидять на чемоданах, але не всім є куди їхати.
Що до нерухомості - краще мати, ніж не мати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:51

В Вінниці кімнати в гуртожитках від 2000 грн. квартири від 4000 грн.
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvar ... rice%3Aasc

Можна навіть по селам пошукати багато є будинків або дач.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:32

Люди вже виїжджають до Київа. У домових чатах з'являються багато запитів на оренду для родичів з Донбасу. Хтось їде з Харківа, хтось, мабудь, з окупованих територій. Навіть з ЗУ, бо тут зараз спокійно, а платити аренду в 30-40 тис не кожен має змогу.
Усі варіанти по 5 тіс за одинарку у новому домі уходять за добу. Багато хто з орендодавців тримає довоєнні ціни та чекає.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  BIGor написав:При ковиде ВВП тоже падало, что не мешало киевской недвиге делать х2.


При Ковиде я видел квартиры возле метро в новостроях па 30 000 USD
Это когда был пик карантина.

В 2015 было падение ВВП в 10 %
Гостинки были па 20 000.

Сейчас рисуют падение -45%
З Німеччини бачили? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:58

  airmax78 написав:А как же мы упадем там куда-то на дно 2015го года если мы в ЕС вступим
до вступления в ЕС ещё не один год. В течение которого могут быть экономические сложности и проблемы. Но рынок жилья оживёт первым.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:В Вінниці кімнати в гуртожитках від 2000 грн. квартири від 4000 грн.
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvar ... rice%3Aasc

Можна навіть по селам пошукати багато є будинків або дач.
В ці часи ЛОХ, в якому й до того було повно фейків і шахрайства, ними просто переповнений.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:10

  Хомякоид написав:
  lel написав:Какой ваш прогноз?


Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020.
Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой на стадии здачи у нормального застройщика за 30 000.

Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев.
Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:18

  Damien написав:
  Хомякоид написав:
  lel написав:Какой ваш прогноз?


Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020.
Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой на стадии здачи у нормального застройщика за 30 000.

Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев.
Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают


В Виннице начали стройки оживать.
Цены пока не изменились в гривне.
В дол.соответственно падение.

Хотя соглашусь, Киев может заморозить стройки в то время как ЗУ наоборот может увеличить колличество.
Хомякоид
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