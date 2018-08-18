Додано: Чет 14 кві, 2022 14:47

Damien написав: На всех стройках в состоянии, отличного от котлована, все подходящие квартиры малой площади уже проданы. На всех стройках в состоянии, отличного от котлована, все подходящие квартиры малой площади уже проданы.

проданы это когда занесены в реестр прав собственности. Такие элементарные вещи объяснять.Как купить то что продано? Основной застройщик объявляет банкротство, приходит другой просит доплатить по 850 уе за метр. Кто отказывается ему возвращают его инвестицию в котлован.А Хочет идёт в суд (судиться с банкротом), ничего незаконного в этой схеме с новым застройщиком нет. Так достраивается большинство проблемных объектов. А проблем в текущих условиях можно сделать даже объекты кана.Суд присудит что застройщик-банкрот не выполнил обязательства и должен всем вагон денег. Ни о какой недвижимости в суде даже речь не пойдет, до внесения в реестр её не существует.У инвесторов будет два варианта 1.получить компенсации без суда 2. Или через суд (то есть не получить ничего вообще).Инвесторы схидной брамы или трёх богатырей будут писять от счастья когда им предложат вернуть денами инвестицию.