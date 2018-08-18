|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:03
Damien написав: Хомякоид написав: lel написав:
Какой ваш прогноз?
Думаю увидим меньше минимумов 2015 и 2020.
Гостинку тогда можно было взять за 20 а новострой
на стадии здачи у нормального застройщика
за 30 000.
Надо забывать на годы эти выделенные слова. Строек, которые не умрут, будут единицы на весь Киев.
Вчера был в пригороде рядом с одной из строек. Были до войны выгнаны коробки, еще без отделки. Рабочие грузят в бусы инструмент и оборудование, выезжают
надо забыть про первичку, всю первичку на годы вперёд выкупит государство. Что будет с ценами даже примерно не понимаю, но купить жилую квартиру станет квестом.
👂Киевляне заплатили лишь 55% сумм счетов за коммуналку. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона.
какие ж эти киевляне безответственные. Мне тоже прислали счёт за доставку газа за март, ни газа ни его доставки в марте не было.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 кві, 2022 13:08, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12318
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1965 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:06
Vlad442 написав:
Люди вже виїжджають до Київа. У домових чатах з'являються багато запитів на оренду для родичів з Донбасу. Хтось їде з Харківа, хтось, мабудь, з окупованих територій. Навіть з ЗУ, бо тут зараз спокійно, а платити аренду в 30-40 тис не кожен має змогу.
Усі варіанти по 5 тіс за одинарку у новому домі уходять за добу. Багато хто з орендодавців тримає довоєнні ціни та чекає.
по 5000 прпозиції швидко закінчаться
адже це ціна при якій краще щоб просто стояло а ніж хтось будет там жити
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 613
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:28
vitaliian написав:
надо забыть про первичку, всю первичку на годы вперёд выкупит государство. Что будет с ценами даже примерно не понимаю, но купить жилую квартиру станет квестом.
Жилье разрушено в Мариуполе, Чернигове и Харькове, но государство, конечно, будет выкупать в Киеве. Где дороже. Просто чтоб людей порадовать. Очень логично.
Еще вопрос - что именно оно будет выкупать? На всех стройках в состоянии, отличного от котлована, все подходящие квартиры малой площади уже проданы. Может будут какие-то единичные покупки в ЖК, готовых на 90 и более процентов, это будут квартиры большой площади. Да, это поможет завершить строительство этих некоторых ЖК. Но таких ЖК крайне мало
И почему Вы решили, что гражданам, лишившимся жилья, будут покупать именно новое жилье? Они разве потеряли новое? Вторичка дешевле и ее на рынок выплеснется неимоверное количество через год, всем хватит
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:39
Damien написав: vitaliian написав:
надо забыть про первичку, всю первичку на годы вперёд выкупит государство. Что будет с ценами даже примерно не понимаю, но купить жилую квартиру станет квестом.
Жилье разрушено в Мариуполе, Чернигове и Харькове, но государство, конечно, будет выкупать в Киеве. Где дороже. Просто чтоб людей порадовать. Очень логично.
Еще вопрос - что именно оно будет выкупать? На всех стройках в состоянии, отличного от котлована, все подходящие квартиры малой площади уже проданы. Может будут какие-то единичные покупки в ЖК, готовых на 90 и более процентов, это будут квартиры большой площади. Да, это поможет завершить строительство этих некоторых ЖК. Но таких ЖК крайне мало
И почему Вы решили, что гражданам, лишившимся жилья, будут покупать именно новое жилье? Они разве потеряли новое? Вторичка дешевле и ее на рынок выплеснется неимоверное количество через год, всем хватит
Хватит, тем кто захочет сидеть на пороховой бочке, но к этому времени уедет еще не один млн.
Востаннє редагувалось helter
в Чет 14 кві, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
-
helter
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 12.05.19
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:27
С 3 мин 10 сек
Взгляд на РН с линии фронта
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6640
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1330 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:47
Damien написав:
На всех стройках в состоянии, отличного от котлована, все подходящие квартиры малой площади уже проданы.
проданы это когда занесены в реестр прав собственности. Такие элементарные вещи объяснять.
Как купить то что продано? Основной застройщик объявляет банкротство, приходит другой просит доплатить по 850 уе за метр. Кто отказывается ему возвращают его инвестицию в котлован.
А Хочет идёт в суд (судиться с банкротом), ничего незаконного в этой схеме с новым застройщиком нет. Так достраивается большинство проблемных объектов. А проблем в текущих условиях можно сделать даже объекты кана.
Суд присудит что застройщик-банкрот не выполнил обязательства и должен всем вагон денег. Ни о какой недвижимости в суде даже речь не пойдет, до внесения в реестр её не существует.
У инвесторов будет два варианта 1.получить компенсации без суда 2. Или через суд (то есть не получить ничего вообще).
Инвесторы схидной брамы или трёх богатырей будут писять от счастья когда им предложат вернуть денами инвестицию.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12318
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1965 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21961
|6102114
|
|
|1008
|2159801
|
|
|16
|34278
|
|