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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9742974397449745

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:01

Прочитал несколько последних сообщений под звук сирен ВТ.
По 150 тыс. за м2 будет, точно.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:02

Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:16

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Когда примут в ЕС. Пока флэт. Но после принятия в ЕС - взрывной рост 5 лет подряд с походом Тетриса на 8 куе за метр. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.

ТТ на десятку уйдет как считаете?

Херсонец тоже думал, как через пару месяцев будут ехать отдыхающие и начнут расти арбузы.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:20

  beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже


Как показывает практика в 2008 и 2014 риэлторы громче всех кричали что дно прошло и дальше будет тока даражать.
Всякие Злыдни и Коломейки с Домика
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:23

Пища к размышлению для всепропальщиков

Зображення
Полностью остановленные сократились на 52,2%. И будет дальше восстанавливаться, потому что семьи нужно кормить (детки кушать хотят). Это ещё не вернулись эвакуированные в Киев и область.

☝️☝️☝️Київ оживає.

Bolt вивів на вулиці вже 500 електросамокатів. Найближчими днями збільшать кількість до 1000+

BikeNow - на лінії близько 400 прокатних велосипедів. Просимо збільшити до ~2000.

Scroll - виводять під 200 самокатів.

Зелектра - аналогічно, близько 200.

Пікове використання - рано вранці, коли комендантська година вже закінчена, а наземного транспорту ще мало.

Київ має їхати швидше, Київ має рухатись, і використати цю паузу в бойових діях на підступах до себе - з користю і ефективністю для економіки.

Мікромобільність - це важливо і доречно, особливо зараз, тож мерія Києва і військова адміністрація - сприяють.

Сьогодні опрератори ринку отримали на свої вантажні машини, які обслуговують/переміщують/підзаряджають електричний прокатний флот - спеціальні перепустки для пересування під час комендантської години.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 кві, 2022 17:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:27

  beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже

Эйрмакс прикалывается :D , одессит же, не теряет чувства юмора и в тяжелые времена.
Какие могут быть евросоюзы при неурегулированных территориальных конфликтах? Или Вы думаете, что подарят рашке Донбасс с Крымом официально, чтобы поддержать отечественных застройщиков?
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Какие могут быть евросоюзы при неурегулированных территориальных конфликтах?

молдавия?
бывшая югославия?
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:44

А что думают риелторы по поводу битвы за Донбасс?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:52

  UA написав:А что думают риелторы по поводу битвы за Донбасс?

Риелторы сказали до пасхи решится. Риелторы фигни не посоветуют
beee
 
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КРАСИВЫЙ вид из окна вам гарантирован
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UA
 
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