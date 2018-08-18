Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю, как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил). На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
airmax78 написав:Когда примут в ЕС. Пока флэт. Но после принятия в ЕС - взрывной рост 5 лет подряд с походом Тетриса на 8 куе за метр. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.
ТТ на десятку уйдет как считаете?
Херсонец тоже думал, как через пару месяцев будут ехать отдыхающие и начнут расти арбузы.
beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю, как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил). На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
Как показывает практика в 2008 и 2014 риэлторы громче всех кричали что дно прошло и дальше будет тока даражать. Всякие Злыдни и Коломейки с Домика
beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю, как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил). На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
Эйрмакс прикалывается , одессит же, не теряет чувства юмора и в тяжелые времена. Какие могут быть евросоюзы при неурегулированных территориальных конфликтах? Или Вы думаете, что подарят рашке Донбасс с Крымом официально, чтобы поддержать отечественных застройщиков?