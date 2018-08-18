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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:33
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
У меня три версии: 1) Либо его ракета
проходит сейчас пояс астероидов в ручном режиме и ему не до форума. 2) Либо он потерпел крушение (крушение - какое интересное слово в отношении Трибеки) и сгорел в плотных слоях атмосферы. 3) Либо полет его досрочно завершился и на спускаемой капсуле он приземлился где-нибудь в тайге, вдалеке от цивилизации и не может выйти на связь.
Молимся за Трибеку.
Когда будет ракета ?
Когда в подвал идти?
Когда примут в ЕС. Пока флэт. Но после принятия в ЕС - взрывной рост 5 лет подряд с походом Тетриса на 8 куе за метр
. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.
Едине питання, що в цей час буде с балансом ФРС?..
Якшо рости, це один сценарій, якщо падати чи флет - інший...
пісі. У Трибеки все ОК! Не треба згадувати хлопця - завше є лічка...
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:37
beee написав: UA написав:
А что думают риелторы по поводу битвы за Донбасс?
Риелторы сказали до пасхи
решится. Риелторы фигни не посоветуют
а ежелі не до пасхі, то до пейсаха такі точна
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:27
Damien написав:
Эйрмакс прикалывается
, одессит же, не теряет чувства юмора и в тяжелые времена.
Какие могут быть евросоюзы при неурегулированных территориальных конфликтах? Или Вы думаете, что подарят рашке Донбасс с Крымом официально, чтобы поддержать отечественных застройщиков?
Застройщики спят и видят как вложиться, а покупатели как потратить свои похудевшие кошели при отсутствии каких либо гарантий. С таким желанием больше не работать, фантазии о вступлении в еще что-то прямо в активной фазе войны, даже не столь еще влажные.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:58
vitaliian написав: airmax78 написав:
. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.
потому что выйдет на пенсию?
Да, о пенсии можно только шутить.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:01
UA написав:
С 3 мин 10 сек
Взгляд на РН с линии фронта
Есть група втелеге"божеякекончене". Вот они между строк говорят, чтоб ехали и покупали в мукачэвэ
Пс
Кстати, сегодня был в центре, не понравилось из за блокпостов. Но люльки в жк стенфорд болтаются с людьми
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:11
Начали арендой интересоваться харьковчане
Корчинский интересуется передовой исключительно с позиции передаста
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:36
Вал.
Сейчас включил байрактар ньюз. Да кошевой с напарником немпросыхают. Такое ощущение,что включил прямое включение утреннего открытия гастронома
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:17
hume написав:
Вал.
Сейчас включил байрактар ньюз. Да кошевой с напарником немпросыхают. Такое ощущение,что включил прямое включение утреннего открытия гастронома
так, все в рамках дозволу...
не тіко вживати не заборонено, але й купити можна вже давно - ура!
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