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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9744974597469747>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:33

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:У меня три версии: 1) Либо его ракета проходит сейчас пояс астероидов в ручном режиме и ему не до форума. 2) Либо он потерпел крушение (крушение - какое интересное слово в отношении Трибеки) и сгорел в плотных слоях атмосферы. 3) Либо полет его досрочно завершился и на спускаемой капсуле он приземлился где-нибудь в тайге, вдалеке от цивилизации и не может выйти на связь.
Молимся за Трибеку.


Когда будет ракета ?
Когда в подвал идти?

Когда примут в ЕС. Пока флэт. Но после принятия в ЕС - взрывной рост 5 лет подряд с походом Тетриса на 8 куе за метр. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.

Едине питання, що в цей час буде с балансом ФРС?..

Якшо рости, це один сценарій, якщо падати чи флет - інший...

пісі. У Трибеки все ОК! Не треба згадувати хлопця - завше є лічка...
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:27

  Damien написав:Эйрмакс прикалывается :D , одессит же, не теряет чувства юмора и в тяжелые времена.
Какие могут быть евросоюзы при неурегулированных территориальных конфликтах? Или Вы думаете, что подарят рашке Донбасс с Крымом официально, чтобы поддержать отечественных застройщиков?

Застройщики спят и видят как вложиться, а покупатели как потратить свои похудевшие кошели при отсутствии каких либо гарантий. С таким желанием больше не работать, фантазии о вступлении в еще что-то прямо в активной фазе войны, даже не столь еще влажные.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:. Кто удержит Тетрис до этого момента - сможет больше никогда не работать.
потому что выйдет на пенсию?

Да, о пенсии можно только шутить.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:01

  UA написав:С 3 мин 10 сек
Взгляд на РН с линии фронта

Есть група втелеге"божеякекончене". Вот они между строк говорят, чтоб ехали и покупали в мукачэвэ

Пс
Кстати, сегодня был в центре, не понравилось из за блокпостов. Но люльки в жк стенфорд болтаются с людьми
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начали арендой интересоваться харьковчане

Корчинский интересуется передовой исключительно с позиции передаста
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вал.
Сейчас включил байрактар ньюз. Да кошевой с напарником немпросыхают. Такое ощущение,что включил прямое включение утреннего открытия гастронома
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:17

  hume написав:Вал.
Сейчас включил байрактар ньюз. Да кошевой с напарником немпросыхают. Такое ощущение,что включил прямое включение утреннего открытия гастронома

так, все в рамках дозволу...

не тіко вживати не заборонено, але й купити можна вже давно - ура!
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Начали арендой интересоваться харьковчане

В моем доме в пригороде беженцы из особо опасных районов города на полу спят. Аренда в Киеве пока дешевая. Почему бы не интересоваться?
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:03

  zРадио написав:
  investorkiev написав:человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать


Я не то чтобы любитель цепляться к словам, но смолчать прям не могу 8)
У ракеты не бывает пассажиров, пассажиры бывают у космического корабля (и в данном случае корректней даже сказать пилот, а не пассажир), который выводит в космос ракета-носитель



Надеемся на ракету в цене по недвижимости.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:40

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
  investorkiev написав:человек в шлеме - это Юрий Гагарин, первый пассажир РАКЕТЫ, стыдно не знать


Я не то чтобы любитель цепляться к словам, но смолчать прям не могу 8)
У ракеты не бывает пассажиров, пассажиры бывают у космического корабля (и в данном случае корректней даже сказать пилот, а не пассажир), который выводит в космос ракета-носитель



Надеемся на ракету в цене по недвижимости.


с траекторией как у ракеты "воздух-земля".
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