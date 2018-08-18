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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:58
Клиент_ может и вверх.
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proftpd66
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 03:39
beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78.
У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
Надо верить.
Он никогда не ошибается.
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rjkz
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