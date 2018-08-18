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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 03:39
Надо верить.
Он никогда не ошибается.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 05:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:17
Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?
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