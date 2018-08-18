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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9745974697479748>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:58

Клиент_ может и вверх.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 03:39

  beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78. У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже


Надо верить.
Он никогда не ошибается.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 05:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.

Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):


И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:17

Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:27

  Первый написав:Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?


То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь.
Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:33

Все би було добре, якби не було війни...

  helter написав:Херсонец тоже думал, как через пару месяцев будут ехать отдыхающие и начнут расти арбузы

Тепер Херсонцю треба лише надіятись на Успіх ЗСУ!
І лише потім, замість кавунів, збирати з пляжів міни.... і надіятись, що хтось приїде в серпні/вересні відпочивати за 5 копійок.

І це - оптимістично-реальний прогноз ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:35

  rjkz написав:Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.

Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):


И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.

Этот пост тут до того, как модеры проснутся. Любой негатив трется. Сколько уже пост Влада удаляли.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:43

  rjkz написав:
  Первый написав:Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?


То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь.
Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.


Так тут видно що ти робиш. Навіщо звіт?
Постиш відосіки про знищений Маріуполь і пишеш що всім у Києві пздц.

А в душі надієшся що всім пздц, а у тебе буде Ок і продовжиш пити кров з орендарів. Бажано з більшої кількості квартир, які надієшся купити за безцінь.
Як і всі минулі роки:-)


От про це твої картинки про Маріуполь і майбутнє Києва.


Не муч себе і інших, зроби вже собі довідку та ізжай через Молдову чи Румунію. Якщо жаба давить за довідку грошей заплатити то вплав:-)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:03

  Vlad442 написав:
  hume написав:Начали арендой интересоваться харьковчане

В моем доме в пригороде беженцы из особо опасных районов города на полу спят. Аренда в Киеве пока дешевая. Почему бы не интересоваться?

Забыл добавить главное, что они уже были на западной. Думаю хотели подальше, но из за цен пошли на компромисс с Киевом.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:08

  rjkz написав:Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.

Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):


И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.


Все зависит от окончания войны.
Сейчас видно что отбились.
Реально помогает весь цивилизованный мир и оружие даеться все практически без ограничений.
Но если Украина не в НАТО, тогда вся територия это зона с высокими рисками.
Восток, Юг и Киев зона чрезвычайных рисков, запад умеренные риски.

Орда подкопит силенки и через 5-7 лет начнет реванш.
И так может оказаться что на следующий раз такой поддержки у Украины уже не будет.

Без НАТО инвештиции в недвигу кажуться почти безумием.
Хомякоид
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