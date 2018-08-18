Додано: П'ят 15 кві, 2022 05:47

Народ.

С тяжелым сердцем, пишу этот пост.

Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.

И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".

Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.

Только отбились, только отстроились.

Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...

В общем, все как и сейчас.

А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.

Тут есть на что смотреть.



Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):





И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.