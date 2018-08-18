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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:58
Клиент_ может и вверх.
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proftpd66
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 03:39
beee написав:Риелторы говорят то же, что airmax78.
У меня знакомые инвесторы из села в 500 км отсюда так же думают. Странно, что вам это не понятно или вы играете в свою игру, хз. Хотя я понимаю,
как клёво из веника в тетрис переехать и сдача стобы осталась ещё. Тенденции две. С одной стороны инвесторы будут ждать ЕС (вернее перспективы, которая подтолкнёт рост), с другой почти все отложили продажу до этих времен (риелторов опросил).
На этом фоне весь восток создаст дефицит. Цены к осени будут не ниже
Надо верить.
Он никогда не ошибается.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 05:47
Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:17
Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?
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Первый
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:27
Первый написав:
Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?
То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь.
Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:33
helter написав:
Херсонец тоже думал, как через пару месяцев будут ехать отдыхающие и начнут расти арбузы
Тепер Херсонцю треба лише надіятись на Успіх ЗСУ!
І лише потім, замість кавунів, збирати з пляжів міни.... і надіятись, що хтось приїде в серпні/вересні відпочивати за 5 копійок.
І це - оптимістично-реальний прогноз
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:35
rjkz написав:
Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
Этот пост тут до того, как модеры проснутся. Любой негатив трется. Сколько уже пост Влада удаляли.
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BIGor
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:43
rjkz написав: Первый написав:
Ну і шо ти робиш?
І що всім робити? Так як ти? Постить відосики розбомбленого Маріуполя і продовжувати пити кров орендарів?
То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь.
Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.
Так тут видно що ти робиш. Навіщо звіт?
Постиш відосіки про знищений Маріуполь і пишеш що всім у Києві пздц.
А в душі надієшся що всім пздц, а у тебе буде Ок і продовжиш пити кров з орендарів. Бажано з більшої кількості квартир, які надієшся купити за безцінь.
Як і всі минулі роки:-)
От про це твої картинки про Маріуполь і майбутнє Києва.
Не муч себе і інших, зроби вже собі довідку та ізжай через Молдову чи Румунію. Якщо жаба давить за довідку грошей заплатити то вплав:-)
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Первый
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:03
Vlad442 написав: hume написав:
Начали арендой интересоваться харьковчане
В моем доме в пригороде беженцы из особо опасных районов города на полу спят. Аренда в Киеве пока дешевая. Почему бы не интересоваться?
Забыл добавить главное, что они уже были на западной. Думаю хотели подальше, но из за цен пошли на компромисс с Киевом.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:08
rjkz написав:
Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
Все зависит от окончания войны.
Сейчас видно что отбились.
Реально помогает весь цивилизованный мир и оружие даеться все практически без ограничений.
Но если Украина не в НАТО, тогда вся територия это зона с высокими рисками.
Восток, Юг и Киев зона чрезвычайных рисков, запад умеренные риски.
Орда подкопит силенки и через 5-7 лет начнет реванш.
И так может оказаться что на следующий раз такой поддержки у Украины уже не будет.
Без НАТО инвештиции в недвигу кажуться почти безумием.
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Хомякоид
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