rjkz написав:Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
Я также присоединяюсь к этому посту с грустью на сердце. Сидя под пальмой, на набережной Средиземного моря, напротив своего дома и глядя на мирное голубое небо с невидимым и небезизвестным "железным куполом", я ЕЩЁ БОЛЬШЕ убеждаюсь - почему недвижимость в Израиле одна из самых дорогих в мире. За безопасность надо платить высокую цену
А ещё ее надо платить за : отсутствие коррупции, высокий уровень медицины, а также за то, что в стране работают законы и социальное обеспечение не заставляет пенсионеров рыться на помойках. Да и за много чего ещё тоже...
P S. На счёт КРЖН могу сказать лишь одно - " Важно знать не только когда купить там. Важнее знать КОГДА ПРОДАТЬ!!!"