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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9745974697479748

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:10

  rjkz написав:Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.

Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):


И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.

Я также присоединяюсь к этому посту с грустью на сердце. Сидя под пальмой, на набережной Средиземного моря, напротив своего дома и глядя на мирное голубое небо с невидимым и небезизвестным "железным куполом", я ЕЩЁ БОЛЬШЕ убеждаюсь - почему недвижимость в Израиле одна из самых дорогих в мире. За безопасность надо платить высокую цену :!:
А ещё ее надо платить за : отсутствие коррупции, высокий уровень медицины, а также за то, что в стране работают законы и социальное обеспечение не заставляет пенсионеров рыться на помойках. Да и за много чего ещё тоже...

P S. На счёт КРЖН могу сказать лишь одно - " Важно знать не только когда купить там. Важнее знать КОГДА ПРОДАТЬ!!!"
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 кві, 2022 08:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:17

  Хомякоид написав:
Все зависит от окончания войны.
Сейчас видно что отбились.
Реально помогает весь цивилизованный мир и оружие даеться все практически без ограничений.
Но если Украина не в НАТО, тогда вся територия это зона с высокими рисками.
Восток, Юг и Киев зона чрезвычайных рисков, запад умеренные риски.

Орда подкопит силенки и через 5-7 лет начнет реванш.
И так может оказаться что на следующий раз такой поддержки у Украины уже не будет.

Без НАТО инвештиции в недвигу кажуться почти безумием.

Яка справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО,
Первый
 
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