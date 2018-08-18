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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9746974797489749>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:10

  rjkz написав:Народ.
С тяжелым сердцем, пишу этот пост.
Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.
И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".
Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.
Только отбились, только отстроились.
Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...
В общем, все как и сейчас.
А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.
Тут есть на что смотреть.

Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):


И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.

Я также присоединяюсь к этому посту с грустью на сердце. Сидя под пальмой, на набережной Средиземного моря, напротив своего дома и глядя на мирное голубое небо с невидимым и небезизвестным "железным куполом", я ЕЩЁ БОЛЬШЕ убеждаюсь - почему недвижимость в Израиле одна из самых дорогих в мире. За безопасность надо платить высокую цену :!:
А ещё ее надо платить за : отсутствие коррупции, высокий уровень медицины, а также за то, что в стране работают законы и социальное обеспечение не заставляет пенсионеров рыться на помойках. Да и за много чего ещё тоже...

P S. На счёт КРЖН могу сказать лишь одно - " Важно знать не только когда купить там. Важнее знать КОГДА ПРОДАТЬ!!!"
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 кві, 2022 08:17, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:17

  Хомякоид написав:
Все зависит от окончания войны.
Сейчас видно что отбились.
Реально помогает весь цивилизованный мир и оружие даеться все практически без ограничений.
Но если Украина не в НАТО, тогда вся територия это зона с высокими рисками.
Восток, Юг и Киев зона чрезвычайных рисков, запад умеренные риски.

Орда подкопит силенки и через 5-7 лет начнет реванш.
И так может оказаться что на следующий раз такой поддержки у Украины уже не будет.

Без НАТО инвештиции в недвигу кажуться почти безумием.

Яка справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО,
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:24

  Первый написав:справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО
и заодно спросите готов ли он вам ее продать за условные 10куе. А то их читаешь недвижимость не будет стоить ничего но сцуко никто за 19-20куе продать свои квартиры не готов.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:30

  vitaliian написав:
  Первый написав:справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО
и заодно спросите готов ли он вам ее продать за условные 10куе. А то их читаешь недвижимость не будет стоить ничего но сцуко никто за 19-20куе продать свои квартиры не готов.

А чего такой скачек сразу з 80-90 куе до 20 куе?
Пока реестры закрыты, война не закончилась, рано о чем-то говорить. Еще непонятно, сколько населения и котлеток 50-100 куе ушло на запад. Все придет потом. Сейчас пока стадия отрицания.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:39

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО
и заодно спросите готов ли он вам ее продать за условные 10куе. А то их читаешь недвижимость не будет стоить ничего но сцуко никто за 19-20куе продать свои квартиры не готов.

А чего такой скачек сразу з 80-90 куе до 20 куе?
Пока реестры закрыты, война не закончилась, рано о чем-то говорить. Еще непонятно, сколько населения и котлеток 50-100 куе ушло на запад. Все придет потом. Сейчас пока стадия отрицания.

У кого ця стадія?
У хомяка? :-)


Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:50

  Первый написав:У кого ця стадія?
У хомяка? :-)


Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?


Яка може бути вартість за умов закриття реєстрів та неможливості продати нерухомість. Zero.
А вам шановний доведеться вчитись підмітати вулиці.
ОП будуть ще довго закритими.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:53

Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень 71%; Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.
https://news.liga.net/region_news/news/ ... -karty-oon

Представляю что бы писал Зебра, если бы жил не в Чернигове а в Ирпене. Если он разрушения Чернигова подавал как вселенскую катастрофу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, кому цікаво про наявність котлеток і думки людей...
Я тут їзджу по селах.... - і деколи, трохи спілкуюсь з місцевими людьми... - то справді(якщо не брати до уваги, навіть, війну) молодь старається втекти(жити) до найближчих великих міст. А трохи старші - то займаються землеробством/скотарством... - вже так привикли.
Фермери платять найманим працівникам 9-12тис/міс.
Вибір робіт, як працювати на себе(землеробство/скотарство), чи на фермера - нульовий.
Тому молодь і їде підкорювати найближчі великі міста.

Магазинів по селах є завжди декілька...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:10

С форума Домика и Оранжа

Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...

На месте уно я бы поднапрягся :lol:

Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:11

  Первый написав:
  rjkz написав:То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь.
Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.


Так тут видно що ти робиш. Навіщо звіт?
Постиш відосіки про знищений Маріуполь і пишеш що всім у Києві пздц.

А в душі надієшся що всім пздц, а у тебе буде Ок і продовжиш пити кров з орендарів. Бажано з більшої кількості квартир, які надієшся купити за безцінь.
Як і всі минулі роки:-)


От про це твої картинки про Маріуполь і майбутнє Києва.

Не муч себе і інших, зроби вже собі довідку та ізжай через Молдову чи Румунію. Якщо жаба давить за довідку грошей заплатити то вплав:-)

До войны, я не слушал пиzдеж Первого-Прохожего и потому у меня в бетоне 40% активов.
Именно потому, что не слушал этих пиzдунов, сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.
Мое мнение, что ситуация с войной продлится до 2024 года.
Возможно повторение штурма Киева, будут ракетные обстрелы.

Вопрос рынка труда и соответственно платежеспособного спроса ещё не понятен.
Заначки ещё не у всех обнулились.
По моим наблюдениям в Новолипки или Obolon Residences люди практически не возвращаются. Запас кеша побольше и убежали подальше.
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