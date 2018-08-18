Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:10

rjkz написав: Народ.

С тяжелым сердцем, пишу этот пост.

Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.

И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".

Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.

Только отбились, только отстроились.

Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...

В общем, все как и сейчас.

А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.

Тут есть на что смотреть.



Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):





И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН. Народ.С тяжелым сердцем, пишу этот пост.Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны.И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить".Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь.Только отбились, только отстроились.Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины...В общем, все как и сейчас.А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС.Тут есть на что смотреть.Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.

Я также присоединяюсь к этому посту с грустью на сердце. Сидя под пальмой, на набережной Средиземного моря, напротив своего дома и глядя на мирное голубое небо с невидимым и небезизвестным "железным куполом", я ЕЩЁ БОЛЬШЕ убеждаюсь - почему недвижимость в Израиле одна из самых дорогих в мире. За безопасность надо платить высокую ценуА ещё ее надо платить за : отсутствие коррупции, высокий уровень медицины, а также за то, что в стране работают законы и социальное обеспечение не заставляет пенсионеров рыться на помойках. Да и за много чего ещё тоже...P S. На счёт КРЖН могу сказать лишь одно - " Важно знать не только когда купить там. Важнее знать КОГДА ПРОДАТЬ!!!"