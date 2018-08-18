Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Народ. С тяжелым сердцем, пишу этот пост. Мне чем-то импонируют оптимисты с размахом прогнозирующие ХХ тетрисам и тарянам после войны, но...все-таки давайте дождемся конца войны. И при этом будем помнить, что с севера каждый раз будут "можем повторить". Как набеги Золотой орды на Киевскую Русь. Только отбились, только отстроились. Набежала орда, все сожгли - дома, посевы, кучи трупов, изнасилованные женщины... В общем, все как и сейчас. А теперь, посмотрите это видео. Меньше полугода назад снято. Люди тоже оптимистично смотрели в будущее, хотя и проговорили, что город рядом с ООС. Тут есть на что смотреть.
Это было-бы приятно смотреть, если-бы не более свежее видео (и это 3 недели назад):
И делаем выводы. В том числе о том, что надо делать на КРЖН.
Я также присоединяюсь к этому посту с грустью на сердце. Сидя под пальмой, на набережной Средиземного моря, напротив своего дома и глядя на мирное голубое небо с невидимым и небезизвестным "железным куполом", я ЕЩЁ БОЛЬШЕ убеждаюсь - почему недвижимость в Израиле одна из самых дорогих в мире. За безопасность надо платить высокую цену А ещё ее надо платить за : отсутствие коррупции, высокий уровень медицины, а также за то, что в стране работают законы и социальное обеспечение не заставляет пенсионеров рыться на помойках. Да и за много чего ещё тоже...
P S. На счёт КРЖН могу сказать лишь одно - " Важно знать не только когда купить там. Важнее знать КОГДА ПРОДАТЬ!!!"
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 15 кві, 2022 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Все зависит от окончания войны. Сейчас видно что отбились. Реально помогает весь цивилизованный мир и оружие даеться все практически без ограничений. Но если Украина не в НАТО, тогда вся територия это зона с высокими рисками. Восток, Юг и Киев зона чрезвычайных рисков, запад умеренные риски.
Орда подкопит силенки и через 5-7 лет начнет реванш. И так может оказаться что на следующий раз такой поддержки у Украины уже не будет.
Без НАТО инвештиции в недвигу кажуться почти безумием.
Яка справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО,
Первый написав:справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО
и заодно спросите готов ли он вам ее продать за условные 10куе. А то их читаешь недвижимость не будет стоить ничего но сцуко никто за 19-20куе продать свои квартиры не готов.
А чего такой скачек сразу з 80-90 куе до 20 куе? Пока реестры закрыты, война не закончилась, рано о чем-то говорить. Еще непонятно, сколько населения и котлеток 50-100 куе ушло на запад. Все придет потом. Сейчас пока стадия отрицания.
Первый написав:справедлива вартість квартири в чабанчиках за ситуації описаною тобою після слів « Но если Украина не в НАТО
и заодно спросите готов ли он вам ее продать за условные 10куе. А то их читаешь недвижимость не будет стоить ничего но сцуко никто за 19-20куе продать свои квартиры не готов.
А чего такой скачек сразу з 80-90 куе до 20 куе? Пока реестры закрыты, война не закончилась, рано о чем-то говорить. Еще непонятно, сколько населения и котлеток 50-100 куе ушло на запад. Все придет потом. Сейчас пока стадия отрицания.
До речі, кому цікаво про наявність котлеток і думки людей... Я тут їзджу по селах.... - і деколи, трохи спілкуюсь з місцевими людьми... - то справді(якщо не брати до уваги, навіть, війну) молодь старається втекти(жити) до найближчих великих міст. А трохи старші - то займаються землеробством/скотарством... - вже так привикли. Фермери платять найманим працівникам 9-12тис/міс. Вибір робіт, як працювати на себе(землеробство/скотарство), чи на фермера - нульовий. Тому молодь і їде підкорювати найближчі великі міста.
Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...
rjkz написав:То что я делаю - это мое дело и отчитываться перед тобой не собираюсь. Арендаторы, как и миллионы других, попали в непростую жизненную ситуацию и платят только комуналь. Готовы были вывозить вещи.
Так тут видно що ти робиш. Навіщо звіт? Постиш відосіки про знищений Маріуполь і пишеш що всім у Києві пздц.
А в душі надієшся що всім пздц, а у тебе буде Ок і продовжиш пити кров з орендарів. Бажано з більшої кількості квартир, які надієшся купити за безцінь. Як і всі минулі роки:-)
От про це твої картинки про Маріуполь і майбутнє Києва.
Не муч себе і інших, зроби вже собі довідку та ізжай через Молдову чи Румунію. Якщо жаба давить за довідку грошей заплатити то вплав:-)
До войны, я не слушал пиzдеж Первого-Прохожего и потому у меня в бетоне 40% активов. Именно потому, что не слушал этих пиzдунов, сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет. Мое мнение, что ситуация с войной продлится до 2024 года. Возможно повторение штурма Киева, будут ракетные обстрелы.
Вопрос рынка труда и соответственно платежеспособного спроса ещё не понятен. Заначки ещё не у всех обнулились. По моим наблюдениям в Новолипки или Obolon Residences люди практически не возвращаются. Запас кеша побольше и убежали подальше.