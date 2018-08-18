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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9746974797489749

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 193
1. Не вище 900
21%
41
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:45

  vitaliian написав:Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень 71%; Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.
https://news.liga.net/region_news/news/ ... -karty-oon

Представляю что бы писал Зебра, если бы жил не в Чернигове а в Ирпене. Если он разрушения Чернигова подавал как вселенскую катастрофу.

Я не Зебра, но скажу за Чернигов

В Чернигове ужасен не процент разрушенной территории, а масштаб разрушений
У нас полностью разрушены окраины города
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:46

  Первый написав:У кого ця стадія?
У хомяка? :-)
Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?


Первый у тебя всегда одна стадия.

По Мариуполю до войны.
Большинство жителей Марика допускали начало большой войны.
Именно потому, город в котором по статистике были одни самых больших доходов горожан + наплыв переселенцев, аренда была очень дешевой. На окраинах можно было снимать за коммунальные.
Причина такой нерыночной ситуации следующая.
Зажиточные горожане сильно не привязанные к Марику покупали себе недвижимость подальше от линии фронта, а свои квартиры сдавали + в Марик ехали не самые обеспеченные переселенцы с Донбасса.
Такая ситуация не давала сильно взлететь аренде.
В сегодняшней ситуации можете подставить вместо Марик - Киев, Чернигов, Ирпень или Харьков.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:52

  UA написав:сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.


Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.

Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.

Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.

С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.

Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.

Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:57

  Хомякоид написав: Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?

Чтоб продолжилась стройка, кто то должен доплатить за значительно подорожавшие стройматериалы и стоимость работ.
Банкротства застройщиков или заморозка начавшихся строек - вопрос решённый. Национализация недостроев - второй вопрос.
И финансирование достройки - четвертый вопрос.

Но первым делом я думаю будут финансировать восстановление разрушенной критической инфраструктуры.

Жилье придется ждать годы, если не десятилетия.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:58

  UA написав:
  Первый написав:У кого ця стадія?
У хомяка? :-)
Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?


Первый у тебя всегда одна стадия.

По Мариуполю до войны.
Большинство жителей Марика допускали начало большой войны.
Именно потому, город в котором по статистике были одни самых больших доходов горожан + наплыв переселенцев, аренда была очень дешевой. На окраинах можно было снимать за коммунальные.
Причина такой нерыночной ситуации следующая.
Зажиточные горожане сильно не привязанные к Марику покупали себе недвижимость подальше от линии фронта, а свои квартиры сдавали + в Марик ехали не самые обеспеченные переселенцы с Донбасса.
Такая ситуация не давала сильно взлететь аренде.
В сегодняшней ситуации можете подставить вместо Марик - Киев, Чернигов, Ирпень или Харьков.


Перший в розпачі, по постам видно.
ОП зачинені, дохід впав до нуля.

Будуть panic sales, ще до людей не дійшло що таке -45% ВВП.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:04

  Zebra написав:
  Хомякоид написав: Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?

Чтоб продолжилась стройка, кто то должен доплатить за значительно подорожавшие стройматериалы и стоимость работ.
Банкротства застройщиков или заморозка начавшихся строек - вопрос решённый. Национализация недостроев - второй вопрос.
И финансирование достройки - четвертый вопрос.

Но первым делом я думаю будут финансировать восстановление разрушенной критической инфраструктуры.

Жилье придется ждать годы, если не десятилетия.


В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)

В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:08

  vitaliian написав:
  UA написав:сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.


Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.

Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.

Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.

С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.

Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.

Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.

о, бач, сам собі протирічиш?!

ти ж у Львові до 2013 року жив здається? та навіть, якщо і до 2015-18 років...

тоді Львів був умовним красивим "зажоппям", тепер ЗУ і Львів - це тил в боротьбі з ордої...

туди навіть посольства переїзжали!

імхо, якраз ЗУ і дасть найбільший ріст. і всі там розмістяться, і народ потихеньку попереїджає...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:11

  Хомякоид написав: В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)

В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.

Ну, я до війни питався по Манхетену. Його пропонували по 2+ куе...

Якщо я навиіть наважусь - то більше 500 баксів за метр не готовий дати...

Про котловани в Києві навіть не кажу...

пісі. я навіть котловани в ЮК вже не рекомендую через інфлец і можливу рецесії...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:13

  Хомякоид написав:С форума Домика и Оранжа

Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...

На месте уно я бы поднапрягся :lol:

Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?

імхо, уня, як давно мріяв, вже на гіспаншіні...

всі інветури в Оранжн можуть його там шукати)))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17

  vitaliian написав:
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.


Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.
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