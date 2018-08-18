Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:52

UA написав: сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет. сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.

Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.