Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:У кого ця стадія? У хомяка? Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?
Первый у тебя всегда одна стадия.
По Мариуполю до войны. Большинство жителей Марика допускали начало большой войны. Именно потому, город в котором по статистике были одни самых больших доходов горожан + наплыв переселенцев, аренда была очень дешевой. На окраинах можно было снимать за коммунальные. Причина такой нерыночной ситуации следующая. Зажиточные горожане сильно не привязанные к Марику покупали себе недвижимость подальше от линии фронта, а свои квартиры сдавали + в Марик ехали не самые обеспеченные переселенцы с Донбасса. Такая ситуация не давала сильно взлететь аренде. В сегодняшней ситуации можете подставить вместо Марик - Киев, Чернигов, Ирпень или Харьков.
UA написав:сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.
Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.
Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.
Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.
Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.
Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?
Чтоб продолжилась стройка, кто то должен доплатить за значительно подорожавшие стройматериалы и стоимость работ. Банкротства застройщиков или заморозка начавшихся строек - вопрос решённый. Национализация недостроев - второй вопрос. И финансирование достройки - четвертый вопрос.
Но первым делом я думаю будут финансировать восстановление разрушенной критической инфраструктуры.
Первый написав:У кого ця стадія? У хомяка? Хомякоід, так шо, яка справедлива вартість?
Первый у тебя всегда одна стадия.
По Мариуполю до войны. Большинство жителей Марика допускали начало большой войны. Именно потому, город в котором по статистике были одни самых больших доходов горожан + наплыв переселенцев, аренда была очень дешевой. На окраинах можно было снимать за коммунальные. Причина такой нерыночной ситуации следующая. Зажиточные горожане сильно не привязанные к Марику покупали себе недвижимость подальше от линии фронта, а свои квартиры сдавали + в Марик ехали не самые обеспеченные переселенцы с Донбасса. Такая ситуация не давала сильно взлететь аренде. В сегодняшней ситуации можете подставить вместо Марик - Киев, Чернигов, Ирпень или Харьков.
Перший в розпачі, по постам видно. ОП зачинені, дохід впав до нуля.
Будуть panic sales, ще до людей не дійшло що таке -45% ВВП.
Хомякоид написав: Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?
Чтоб продолжилась стройка, кто то должен доплатить за значительно подорожавшие стройматериалы и стоимость работ. Банкротства застройщиков или заморозка начавшихся строек - вопрос решённый. Национализация недостроев - второй вопрос. И финансирование достройки - четвертый вопрос.
Но первым делом я думаю будут финансировать восстановление разрушенной критической инфраструктуры.
Жилье придется ждать годы, если не десятилетия.
В Вінниці почали добудовувати. Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів. Наскільки я розумію все випускається в Україні. Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)
В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.
UA написав:сейчас актуален вопрос увеличивать портфель киевской недвижимости или нет.
Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.
Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.
Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.
Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.
Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.
о, бач, сам собі протирічиш?!
ти ж у Львові до 2013 року жив здається? та навіть, якщо і до 2015-18 років...
тоді Львів був умовним красивим "зажоппям", тепер ЗУ і Львів - це тил в боротьбі з ордої...
туди навіть посольства переїзжали!
імхо, якраз ЗУ і дасть найбільший ріст. і всі там розмістяться, і народ потихеньку попереїджає...
Хомякоид написав: В Вінниці почали добудовувати. Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів. Наскільки я розумію все випускається в Україні. Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)
В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.
Ну, я до війни питався по Манхетену. Його пропонували по 2+ куе...
Якщо я навиіть наважусь - то більше 500 баксів за метр не готовий дати...
Про котловани в Києві навіть не кажу...
пісі. я навіть котловани в ЮК вже не рекомендую через інфлец і можливу рецесії...
Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...
vitaliian написав: С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.
Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.