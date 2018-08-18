Забыл добавить главное, что они уже были на западной. Думаю хотели подальше, но из за цен пошли на компромисс с Киевом.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:03
Забыл добавить главное, что они уже были на западной. Думаю хотели подальше, но из за цен пошли на компромисс с Киевом.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:53
Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень 71%; Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.
Представляю что бы писал Зебра, если бы жил не в Чернигове а в Ирпене. Если он разрушения Чернигова подавал как вселенскую катастрофу.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До речі, кому цікаво про наявність котлеток і думки людей...
Я тут їзджу по селах.... - і деколи, трохи спілкуюсь з місцевими людьми... - то справді(якщо не брати до уваги, навіть, війну) молодь старається втекти(жити) до найближчих великих міст. А трохи старші - то займаються землеробством/скотарством... - вже так привикли.
Фермери платять найманим працівникам 9-12тис/міс.
Вибір робіт, як працювати на себе(землеробство/скотарство), чи на фермера - нульовий.
Тому молодь і їде підкорювати найближчі великі міста.
Магазинів по селах є завжди декілька...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:10
С форума Домика и Оранжа
Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...
На месте уно я бы поднапрягся
Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:45
Я не Зебра, но скажу за Чернигов
В Чернигове ужасен не процент разрушенной территории, а масштаб разрушений
У нас полностью разрушены окраины города
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:52
Имхо грядёт большое переселение народов с востока в центр. В 2014 Донецк не равняли с землёй, для Мариупольцев, Черниговцев и Харьковчан началась другая эра, связанная с близостью границы РФ.
Насколько им покажется привлекателен Киев трудно сказать, в то что ЗУ сможет трудоустроить миллион-два переселенцев вообще не верю (я жил во Львове, немного знаю ситуацию изнутри), там для местных работы нет, все кто может едут в Польши, даже 50+.
Работа там где есть необходимая инфраструктура для ведения бизнеса, промзоны, большие складские помещения, логистические хабы, нужное количество и квалификации населения, необходимое количество транспорта, спецтехники и подрядчиков.
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.
Здесь выбор, либо работать эффективно в этих городах, либо пугать себя военными рисками и не работать вообще.
Понаехи в условный Тернополь (не смотря на его сказочную красоту) через месяц полностью разочаруются в возможности зарабатывания там денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:57
Чтоб продолжилась стройка, кто то должен доплатить за значительно подорожавшие стройматериалы и стоимость работ.
Банкротства застройщиков или заморозка начавшихся строек - вопрос решённый. Национализация недостроев - второй вопрос.
И финансирование достройки - четвертый вопрос.
Но первым делом я думаю будут финансировать восстановление разрушенной критической инфраструктуры.
Жилье придется ждать годы, если не десятилетия.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:04
В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)
В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:08
о, бач, сам собі протирічиш?!
ти ж у Львові до 2013 року жив здається? та навіть, якщо і до 2015-18 років...
тоді Львів був умовним красивим "зажоппям", тепер ЗУ і Львів - це тил в боротьбі з ордої...
туди навіть посольства переїзжали!
імхо, якраз ЗУ і дасть найбільший ріст. і всі там розмістяться, і народ потихеньку попереїджає...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:11
Ну, я до війни питався по Манхетену. Його пропонували по 2+ куе...
Якщо я навиіть наважусь - то більше 500 баксів за метр не готовий дати...
Про котловани в Києві навіть не кажу...
пісі. я навіть котловани в ЮК вже не рекомендую через інфлец і можливу рецесії...
|