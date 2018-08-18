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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9745974697479748

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:13

  Хомякоид написав:С форума Домика и Оранжа

Вы людям мозг ... уже 4-й год. Два года назад я должен был получить ключи от своей квартиры, за которую полностью заплатил три года назад. Один дом достроить не можете, вечно выдумывает что-то. На Дружбе вы дом быстро построили, а этот мучаете сколько лет. Кто будет вкладывать в следующие очереди, если вы эту 4 года достроить не можете. Вариант у вас один, вы его знаете... Война закончится и мы будем говорить с вами уже по другому...

На месте уно я бы поднапрягся :lol:

Хоть одна стройка у Кийови возобновила работу ?

імхо, уня, як давно мріяв, вже на гіспаншіні...

всі інветури в Оранжн можуть його там шукати)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:17

  vitaliian написав:
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.


Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:18

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)

В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.

Ну, я до війни питався по Манхетену. Його пропонували по 2+ куе...

Якщо я навиіть наважусь - то більше 500 баксів за метр не готовий дати...

Про котловани в Києві навіть не кажу...

пісі. я навіть котловани в ЮК вже не рекомендую через інфлец і можливу рецесії...

Свистните, когда будет 500, я тоже скуплюсь. Такая чушь, смешно
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:25

  beee написав:Свистните, когда будет 500, я тоже скуплюсь. Такая чушь, смешно

ти хочеш сказати, що будуть продажі по 2 куе?

імхо, ціна ОП 2 куе буде стояти, але інвештури будуть демпінгувати...
може хто і до 500 баксів задемпінгує... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31

  striped написав:
  vitaliian написав:
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.


Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.

На это даже у МВФ денег не хватит, ничего подходящего для столицы в Украине нет, представляете себе миллион машин стоящих в пробке на пересыпском мосту или на городоцкой? Эта пробка будет длиннее чем Одесса или Львов. Кстати, прямо сейчас, пробка в Ирпень от самого Киева. Ирпень пока ещё не столица а уже пробка на километры.

Без дорог и адекватного от невозможна столица, широких дорог (4 полосы) ведущих в самый центр и по центру кроме Киева нигде нет. Метро тоже мало городов где есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Представляю рецессию в Китае и китайских застройщиков которые построят в долг и автобаны и целые города в долг с рентабельностью 5-7% лишь бы не взрывать свои пустые города и не объявлять дефолты. Как вам такой поворот?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:44

  striped написав:Представляю рецессию в Китае и китайских застройщиков которые построят в долг и автобаны и целые города в долг с рентабельностью 5-7% лишь бы не взрывать свои пустые города и не объявлять дефолты. Как вам такой поворот?

Эок юаня сильно выше того курса который зафиксирован компартией. Любую проблему Китай может решить эмиссией, поскольку рыночного курса юаня там нет, эмиссия ровно ни на что не повлияет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:50

  striped написав:Представляю рецессию в Китае и китайских застройщиков которые построят в долг и автобаны и целые города в долг с рентабельностью 5-7% лишь бы не взрывать свои пустые города и не объявлять дефолты. Как вам такой поворот?

спочатку нехай рашку допоможуть завалити...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:18

  striped написав:
  vitaliian написав:
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.


Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.


Здравая мысль про что я пишу уже не один год.

Думаю зашевеляться теперь.
Столицу номинально можно оставить, а все остальное расредоточить по городам Центральной и Западной Украины.

А то даже сейчас в Киев где все расположены гос. органы страшно возвращаться так как угроза удара.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23

  vitaliian написав:
  striped написав:
  vitaliian написав:
С этой точки зрения любой мелкий город бесперспективен. Будут расти Днепр, Одесса, Киев и Львов. Даже не смотря на военные риски.


Вариант перенести столицу подальше от границы например в Винницу, рассредоточить министерства по примеру Германии по разным городам никто не рассматривает? Не говоря уже про построить новые города для переселенцев просто с чистого листа в поле под эгидой и как проекты ведущих стран ЕС.

На это даже у МВФ денег не хватит, ничего подходящего для столицы в Украине нет, представляете себе миллион машин стоящих в пробке на пересыпском мосту или на городоцкой? Эта пробка будет длиннее чем Одесса или Львов. Кстати, прямо сейчас, пробка в Ирпень от самого Киева. Ирпень пока ещё не столица а уже пробка на километры.

Без дорог и адекватного от невозможна столица, широких дорог (4 полосы) ведущих в самый центр и по центру кроме Киева нигде нет. Метро тоже мало городов где есть.


Вашингтон с 600 тыс. населения прекрасно справляеться с функциями столицы, а для Украины с населением почти в 10 раз меньше нужно строить новую столицу с метро и четырехполосными автобанами. :shock:
Хомякоид
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