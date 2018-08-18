Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав:Вашингтон с 600 тыс. населения прекрасно справляеться с функциями столицы, а для Украины с населением почти в 10 раз меньше нужно строить новую столицу с метро и четырехполосными автобанами.
загуглите население агломерации Вашингтона, которую вы не заметили http://surl.li/btufp Как вы думаете если в пригород Винницы заселить 6,3 млн людей она это почувствует? Когда шла волна беженцев мой друг целую ночь стоял в пробке между Винницей и Хмельницким.
Ага дорог достаточно. Если не ездить.
Сам лично стоял в пробке на подъездах с Киева перед Одессой тоже кажется 3 часа, это на трассе. Прошлым летом.
В другие годы лично стоял в пробках на трассе между Николаевым и Херсоном, между Тернополем и Львовом.
Пропускная способность дорог (кроме трасс Киев - Одесса, Киев - Харьков Киев - Чоп и Днепр и Запорожье) очень низкая.
Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу. Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово. Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют. У каждого народа свой путь самурая. История и наследие, вроде как для нации основа
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал жителей Германии экономить энергию из-за войны в Украине. В частности, дал совет задёргивать шторы дома.
Об этом сообщает Spiegel.
"Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Мы сможем стать менее зависимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", – сказал Хабек
Он также предложил разрешить сотрудникам компаний работать из дома несколько дней в неделю вместо офисов, если это возможно, а также ездить на велосипедах и поездах вместо машин.
При отоплении домов Хабек предложил вечером задергивать шторы – это позволит сэкономить до 5% электроэнергии, а если снизить температуру в помещении на один градус – экономия составит около 6%.
Хомякоид написав:Вашингтон с 600 тыс. населения прекрасно справляеться с функциями столицы, а для Украины с населением почти в 10 раз меньше нужно строить новую столицу с метро и четырехполосными автобанами.
загуглите население агломерации Вашингтона, которую вы не заметили http://surl.li/btufp Как вы думаете если в пригород Винницы заселить 6,3 млн людей она это почувствует? Когда шла волна беженцев мой друг целую ночь стоял в пробке между Винницей и Хмельницким.
Ага дорог достаточно. Если не ездить.
Сам лично стоял в пробке на подъездах с Киева перед Одессой тоже кажется 3 часа, это на трассе. Прошлым летом.
В другие годы лично стоял в пробках на трассе между Николаевым и Херсоном, между Тернополем и Львовом.
Пропускная способность дорог (кроме трасс Киев - Одесса, Киев - Харьков Киев - Чоп и Днепр и Запорожье) очень низкая.
Агломерация не значит что все работают в Вашингтоне. Вы же не ездили каждый день в Киев хотя тоже жили в агломерации.
Грубо говоря 1 млн. достаточно что-бы быть столицей 300 млн. страны.
Зачем строить метро для новой столицы страны с 30 млн. населения я не пойму. Изначально можно спланировать городской трамвай что снизит стоимость постройки городского транспорта на порядки по сравнению с метро.
Хомякоид написав:Агломерация не значит что все работают в Вашингтоне. Вы же не ездили каждый день в Киев хотя тоже жили в агломерации
я 6 лет каждое утро ездил в Киев на работу, потом решил стартануть свой бизнес и все равно приходится ездить в Киев 2р в неделю.
Про США не скажу, это rjkz тема, а наши Агломерации полностью завязаны на Киеве, гос. больниц в Ирпене толком нет, Ж/д сообщение только с Киевом (хотя через Ирпень шли поезда на Ковель и Львов), запчасти для авто , стройматериалы, мебель - в Киеве.
По сути Ирпень это спальник где из своего только квартиры, парки, кафе и супермаркеты. Остальное все товары и услуги киевские