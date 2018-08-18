RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9746974797489749

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:20

  Хомякоид написав:Вашингтон с 600 тыс. населения прекрасно справляеться с функциями столицы, а для Украины с населением почти в 10 раз меньше нужно строить новую столицу с метро и четырехполосными автобанами.
загуглите население агломерации Вашингтона, которую вы не заметили
http://surl.li/btufp
Как вы думаете если в пригород Винницы заселить 6,3 млн людей она это почувствует? Когда шла волна беженцев мой друг целую ночь стоял в пробке между Винницей и Хмельницким.

Ага дорог достаточно. Если не ездить.

Сам лично стоял в пробке на подъездах с Киева перед Одессой тоже кажется 3 часа, это на трассе. Прошлым летом.

В другие годы лично стоял в пробках на трассе между Николаевым и Херсоном, между Тернополем и Львовом.

Пропускная способность дорог (кроме трасс Киев - Одесса, Киев - Харьков Киев - Чоп и Днепр и Запорожье) очень низкая.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12359
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:49

Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу.
Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово.
Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют.
У каждого народа свой путь самурая. История и наследие, вроде как для нации основа

Зображення
beee
 
Повідомлень: 412
З нами з: 26.11.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:55

Это то что нас ждёт после войны

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал жителей Германии экономить энергию из-за войны в Украине. В частности, дал совет задёргивать шторы дома.

Об этом сообщает Spiegel.

"Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Мы сможем стать менее зависимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", – сказал Хабек

Он также предложил разрешить сотрудникам компаний работать из дома несколько дней в неделю вместо офисов, если это возможно, а также ездить на велосипедах и поездах вместо машин.

При отоплении домов Хабек предложил вечером задергивать шторы – это позволит сэкономить до 5% электроэнергии, а если снизить температуру в помещении на один градус – экономия составит около 6%.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12359
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:00

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вашингтон с 600 тыс. населения прекрасно справляеться с функциями столицы, а для Украины с населением почти в 10 раз меньше нужно строить новую столицу с метро и четырехполосными автобанами.
загуглите население агломерации Вашингтона, которую вы не заметили
http://surl.li/btufp
Как вы думаете если в пригород Винницы заселить 6,3 млн людей она это почувствует? Когда шла волна беженцев мой друг целую ночь стоял в пробке между Винницей и Хмельницким.

Ага дорог достаточно. Если не ездить.

Сам лично стоял в пробке на подъездах с Киева перед Одессой тоже кажется 3 часа, это на трассе. Прошлым летом.

В другие годы лично стоял в пробках на трассе между Николаевым и Херсоном, между Тернополем и Львовом.

Пропускная способность дорог (кроме трасс Киев - Одесса, Киев - Харьков Киев - Чоп и Днепр и Запорожье) очень низкая.


Агломерация не значит что все работают в Вашингтоне.
Вы же не ездили каждый день в Киев хотя тоже жили в агломерации.

Під час робочого тижня число жителів збільшується до близько мільйона осіб через приплив людей з сусідніх з Вашингтоном околиць.[23]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D0%BD

Грубо говоря 1 млн. достаточно что-бы быть столицей 300 млн. страны.

Зачем строить метро для новой столицы страны с 30 млн. населения я не пойму.
Изначально можно спланировать городской трамвай что снизит стоимость постройки городского транспорта на порядки по сравнению с метро.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2029 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:19

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Самый пострадавший город из представленных в базе данных центра – Ирпень 71%; Разрушения в Гостомеле покрывают 58% территории, в Буче – 26%, в Мариуполе (на 3 апреля) – 22%, в Чернигове – 21%.
https://news.liga.net/region_news/news/ ... -karty-oon

Представляю что бы писал Зебра, если бы жил не в Чернигове а в Ирпене. Если он разрушения Чернигова подавал как вселенскую катастрофу.

Я не Зебра, но скажу за Чернигов

В Чернигове ужасен не процент разрушенной территории, а масштаб разрушений
У нас полностью разрушены окраины города

И целенаправленно уничтожили водонапорные станции авиабомбами. Вода будет в кранах не скоро.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11151
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2425 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:36

  Zebra написав:Вода будет в кранах не скоро
в Ирпене нет и э/э тоже.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12359
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:45

  Хомякоид написав:Агломерация не значит что все работают в Вашингтоне.
Вы же не ездили каждый день в Киев хотя тоже жили в агломерации
я 6 лет каждое утро ездил в Киев на работу, потом решил стартануть свой бизнес и все равно приходится ездить в Киев 2р в неделю.

Про США не скажу, это rjkz тема, а наши Агломерации полностью завязаны на Киеве, гос. больниц в Ирпене толком нет, Ж/д сообщение только с Киевом (хотя через Ирпень шли поезда на Ковель и Львов), запчасти для авто , стройматериалы, мебель - в Киеве.

По сути Ирпень это спальник где из своего только квартиры, парки, кафе и супермаркеты. Остальное все товары и услуги киевские
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12359
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9746974797489749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2195, 2196, 2197
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21962 6142056
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 22:35
antey1969
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2159858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (93)
15.04.2022 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.