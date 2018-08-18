Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:10

beee написав: Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу.

Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово.

Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют.

У каждого народа свой путь самурая. История и наследие, вроде как для нации основа



Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу.Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово.Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют.. История и наследие, вроде как для нации основа

Так то оно так, да вот только в наших реалиях может оказаться что деньги на восстановление пойдут 65% на Киев, а 35% на Харьков и Чернигов. Ну и при должной сноровке квартиры правительство/город будет выкупать у более ровных застройщиков по какой-то привлекательной цене. Или история с шулявским мостом нас ничему не научила? Или верите, что квартиры и дома медведчука-марченко продадут на открытых аукционах и деньги пойдут ВСУ/пострадавшим?Киев, Львов, Харьков, Днепр, Мариуполь, Донецк можно сделать туристическими и культурными центрами, связать каким-то кольцом и программами, которые минкульт и минцифра могут разработать. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте основать/достроить - сделать авиахаб, деловую столицу и город-визитку Европы 21 века из которой одинаково быстро и легко можно будет путешествовать в любой из городов "культурного наследия".Моя идея в том, что до сих пор и карта дорог и карта областей у нас союзного подчинения с ориентацией на Москву. Если мы перестраиваем по уму (а сейчас как раз такой революционный момент), то можно делать так как удобно нам самим, исходя из интересов граждан ВСЕЙ Украины, а не интересов застройщиков из обоймы ОП.