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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз дуже багато шахраїв!!
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:18
Ну да, они будут экономить пока у нас тупо палят газ.
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО - при +15-+20 на улице, могу сказать в марте палили так, что дышать нечем было. На улице в футболках ходят, зайти в квартиру нельзя. Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.
Одна надежда на Германию, верно пишите.
Востаннє редагувалось helter в П'ят 15 кві, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:20
В Виннице, как в вероятной будущей столице, с платежеспособным спросом возможно всё сложится.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25
Есть такая штуковина, как лимит газа. Он оговаривается между поставщиком газа и предприятием теплокомунэнерго
Так вот, если взять меньше, чем лимит, то на следующий год теплокомунэнерго дадут газа в пределах уменьшеного лимита и газа может не хватить для поддержки температуры, если зима будет холодной
Если взять больше газа, то на следующий год больше газа не дадут, а дадут ещё в этом отопительном сезоне штраф за перерасход
Какой будет зима, теплая или холодная не угадаешь.
Поэтому, осенью и вначале зимы экономят газ, а в конце отопительного сезона, если есть остатки газа, то тупо его палят
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:27
Ничего уже как до войны не будет. Это главный прогноз.
Отсюда можно куда то смотреть.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:36
Есть такая штуковина - экономичное использование. Норвегия, Финляндия.
Даже у нас подобного 10 лет назад не было. Регулировали.
А перераспределить, сэкономить - это не наш подход, для этого у нас есть Германия. У нас просто тупо палят. О каких изменениях и процветаниях может идти речь? Если ничего не меняется даже во время войны, цены растут несмотря на заявления правительства, газ палят несмотря на трудности в экономике.
У всех как была задача срубить бабла на моменте так и осталась и с людьми никто не считается. Но удивляются почему они уезжают, из того же Херсона.
Ну и сейчас работают тупо, даже это как то объясняете.
А подход в воюющей стране должен быть иной, максимально уменьшить давление на сектора экономики и людей, должен быть очевидный результат, а не фикция.
Что поменялось по сути? 0
Это не экономика, это х*линомика.
Монтажные коробки станут вместо тетрисов.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:51
Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…
Хомякоід, так що там із справедливою ціною за Чабанчики, якщо не будемо в НАТО?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:10
Так то оно так, да вот только в наших реалиях может оказаться что деньги на восстановление пойдут 65% на Киев, а 35% на Харьков и Чернигов. Ну и при должной сноровке квартиры правительство/город будет выкупать у более ровных застройщиков по какой-то привлекательной цене. Или история с шулявским мостом нас ничему не научила? Или верите, что квартиры и дома медведчука-марченко продадут на открытых аукционах и деньги пойдут ВСУ/пострадавшим?
Киев, Львов, Харьков, Днепр, Мариуполь, Донецк можно сделать туристическими и культурными центрами, связать каким-то кольцом и программами, которые минкульт и минцифра могут разработать. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте основать/достроить - сделать авиахаб, деловую столицу и город-визитку Европы 21 века из которой одинаково быстро и легко можно будет путешествовать в любой из городов "культурного наследия".
Моя идея в том, что до сих пор и карта дорог и карта областей у нас союзного подчинения с ориентацией на Москву. Если мы перестраиваем по уму (а сейчас как раз такой революционный момент), то можно делать так как удобно нам самим, исходя из интересов граждан ВСЕЙ Украины, а не интересов застройщиков из обоймы ОП.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:18
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.
Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.
Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты. Всё будет как есть.
Государство выкупит все недо- и новострои, раздаст их погорельцам. Это самый быстрый и дешёвый способ заселить людей. Инвесторам дадут компенсацию деньгами или облигацию с погашением через 5 лет.
Лет через 10 возможно отстроят Мариуполь и другие города если на тот момент это будет кому то нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:21
Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите.
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