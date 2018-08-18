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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9747974897499750>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз дуже багато шахраїв!!

https://finclub.net/ua/priama-mova/shak ... tysia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:18

  vitaliian написав:Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал жителей Германии экономить энергию из-за войны в Украине. В частности, дал совет задёргивать шторы дома.

Об этом сообщает Spiegel.

"Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Мы сможем стать менее зависимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", – сказал Хабек

Он также предложил разрешить сотрудникам компаний работать из дома несколько дней в неделю вместо офисов, если это возможно, а также ездить на велосипедах и поездах вместо машин.

При отоплении домов Хабек предложил вечером задергивать шторы – это позволит сэкономить до 5% электроэнергии, а если снизить температуру в помещении на один градус – экономия составит около 6%.

Ну да, они будут экономить пока у нас тупо палят газ.
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО - при +15-+20 на улице, могу сказать в марте палили так, что дышать нечем было. На улице в футболках ходят, зайти в квартиру нельзя. Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.
Одна надежда на Германию, верно пишите. :wink:
Востаннє редагувалось helter в П'ят 15 кві, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:20

  Хомякоид написав: В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)

В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.

В Виннице, как в вероятной будущей столице, с платежеспособным спросом возможно всё сложится.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25

  helter написав:Ну да, они будут экономить пока у нас тупо палят газ.
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО - при +15-+20 на улице, могу сказать в марте палили так, что дышать нечем было. На улице в футболках ходят, зайти в квартиру нельзя. Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.
Одна надежда на Германию, верно пишите. :wink:

Есть такая штуковина, как лимит газа. Он оговаривается между поставщиком газа и предприятием теплокомунэнерго

Так вот, если взять меньше, чем лимит, то на следующий год теплокомунэнерго дадут газа в пределах уменьшеного лимита и газа может не хватить для поддержки температуры, если зима будет холодной
Если взять больше газа, то на следующий год больше газа не дадут, а дадут ещё в этом отопительном сезоне штраф за перерасход

Какой будет зима, теплая или холодная не угадаешь.
Поэтому, осенью и вначале зимы экономят газ, а в конце отопительного сезона, если есть остатки газа, то тупо его палят
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:27

  change_pm написав:
  beee написав:Свистните, когда будет 500, я тоже скуплюсь. Такая чушь, смешно

ти хочеш сказати, що будуть продажі по 2 куе?

імхо, ціна ОП 2 куе буде стояти, але інвештури будуть демпінгувати...
може хто і до 500 баксів задемпінгує... :mrgreen:

Ничего уже как до войны не будет. Это главный прогноз.
Отсюда можно куда то смотреть.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:36

  pesikot написав:
  helter написав:Ну да, они будут экономить пока у нас тупо палят газ.
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО - при +15-+20 на улице, могу сказать в марте палили так, что дышать нечем было. На улице в футболках ходят, зайти в квартиру нельзя. Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.
Одна надежда на Германию, верно пишите. :wink:

Есть такая штуковина, как лимит газа. Он оговаривается между поставщиком газа и предприятием теплокомунэнерго

Так вот, если взять меньше, чем лимит, то на следующий год теплокомунэнерго дадут газа в пределах уменьшеного лимита и газа может не хватить для поддержки температуры, если зима будет холодной
Если взять больше газа, то на следующий год больше газа не дадут, а дадут ещё в этом отопительном сезоне штраф за перерасход

Какой будет зима, теплая или холодная не угадаешь.
Поэтому, осенью и вначале зимы экономят газ, а в конце отопительного сезона, если есть остатки газа, то тупо его палят

Есть такая штуковина - экономичное использование. Норвегия, Финляндия.
Даже у нас подобного 10 лет назад не было. Регулировали.
А перераспределить, сэкономить - это не наш подход, для этого у нас есть Германия. У нас просто тупо палят. О каких изменениях и процветаниях может идти речь? Если ничего не меняется даже во время войны, цены растут несмотря на заявления правительства, газ палят несмотря на трудности в экономике.
У всех как была задача срубить бабла на моменте так и осталась и с людьми никто не считается. Но удивляются почему они уезжают, из того же Херсона.
Ну и сейчас работают тупо, даже это как то объясняете.
А подход в воюющей стране должен быть иной, максимально уменьшить давление на сектора экономики и людей, должен быть очевидный результат, а не фикция.
Что поменялось по сути? 0
Это не экономика, это х*линомика.
Монтажные коробки станут вместо тетрисов.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:51

Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…

Хомякоід, так що там із справедливою ціною за Чабанчики, якщо не будемо в НАТО?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:10

  beee написав:Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу.
Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово.
Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют.
У каждого народа свой путь самурая. История и наследие, вроде как для нации основа



Так то оно так, да вот только в наших реалиях может оказаться что деньги на восстановление пойдут 65% на Киев, а 35% на Харьков и Чернигов. Ну и при должной сноровке квартиры правительство/город будет выкупать у более ровных застройщиков по какой-то привлекательной цене. Или история с шулявским мостом нас ничему не научила? Или верите, что квартиры и дома медведчука-марченко продадут на открытых аукционах и деньги пойдут ВСУ/пострадавшим?

Киев, Львов, Харьков, Днепр, Мариуполь, Донецк можно сделать туристическими и культурными центрами, связать каким-то кольцом и программами, которые минкульт и минцифра могут разработать. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте основать/достроить - сделать авиахаб, деловую столицу и город-визитку Европы 21 века из которой одинаково быстро и легко можно будет путешествовать в любой из городов "культурного наследия".

Моя идея в том, что до сих пор и карта дорог и карта областей у нас союзного подчинения с ориентацией на Москву. Если мы перестраиваем по уму (а сейчас как раз такой революционный момент), то можно делать так как удобно нам самим, исходя из интересов граждан ВСЕЙ Украины, а не интересов застройщиков из обоймы ОП.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:18

  striped написав:. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.

Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.

Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты. Всё будет как есть.

Государство выкупит все недо- и новострои, раздаст их погорельцам. Это самый быстрый и дешёвый способ заселить людей. Инвесторам дадут компенсацию деньгами или облигацию с погашением через 5 лет.

Лет через 10 возможно отстроят Мариуполь и другие города если на тот момент это будет кому то нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:21

  helter написав:/// Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.

Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите. :cry:
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