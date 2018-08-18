Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:30

vitaliian написав: назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.



Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.



Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты. назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты.

Даже азиров под Евро 2012 смог сделать побольше чем яценюки-гончаренки. Еще раз - если мы хотя бы сейчас, после таких кровавых жертв поставим интересы ГРАЖДАН Украины выше коррупционных интересов нынешних власть предержащих и сумеем разработать такой интересный проект, то деньги под него найдутся и в мире и у частников. А за право строить будут бороться не наши местные (им тоже конечно нужно дать возможность, но они резко перехотят участвовать, а поедут латать трассы районного значения с привычной доходностью), а турки с китайцами и немцами. А новые ЖД пути можно будет строить уже с учетом скоростей современных локомотивов, а не как сейчас - разогнаться скоростной поезд может только на некоторых участках, а в остальное время едет на первой-второй.