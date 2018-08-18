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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9747974897499750

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:24

  vitaliian написав:
  striped написав:. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.


Кропивницкий, не? Новая дорога в сторону Николаева-Одессы, новая дорога в сторону Винницы, трасса на Киев, трасса в сторону Полтавы-Харькова, дорога на Кр.Рог. Все направления обновлены, с шириной полос конечно могут возникнуть проблемы, но решаемые. Равноудален от всех границ.
Но вообще, это из разряда "дурень думкою багатіє" - рассуждения о том, чего не произойдет.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:26

vitaliian
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xaos_22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:30

  vitaliian написав:назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.

Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.

Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты.


Даже азиров под Евро 2012 смог сделать побольше чем яценюки-гончаренки. Еще раз - если мы хотя бы сейчас, после таких кровавых жертв поставим интересы ГРАЖДАН Украины выше коррупционных интересов нынешних власть предержащих и сумеем разработать такой интересный проект, то деньги под него найдутся и в мире и у частников. А за право строить будут бороться не наши местные (им тоже конечно нужно дать возможность, но они резко перехотят участвовать, а поедут латать трассы районного значения с привычной доходностью), а турки с китайцами и немцами. А новые ЖД пути можно будет строить уже с учетом скоростей современных локомотивов, а не как сейчас - разогнаться скоростной поезд может только на некоторых участках, а в остальное время едет на первой-второй.
striped
 
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  #<1 ... 9747974897499750
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