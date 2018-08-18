Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:39

whois2010 написав: vitaliian написав: striped написав: . А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте . А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.



назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.

Кропивницкий, не? Новая дорога в сторону Николаева-Одессы, новая дорога в сторону Винницы, трасса на Киев, трасса в сторону Полтавы-Харькова, дорога на Кр.Рог. Все направления обновлены, с шириной полос конечно могут возникнуть проблемы, но решаемые. Равноудален от всех границ.

Но вообще, это из разряда "дурень думкою багатіє" - рассуждения о том, чего не произойдет. Кропивницкий, не? Новая дорога в сторону Николаева-Одессы, новая дорога в сторону Винницы, трасса на Киев, трасса в сторону Полтавы-Харькова, дорога на Кр.Рог. Все направления обновлены, с шириной полос конечно могут возникнуть проблемы, но решаемые. Равноудален от всех границ.Но вообще, это из разряда "дурень думкою багатіє" - рассуждения о том, чего не произойдет.

все дороги в Кропивницкий 2х полосные. ЖД сообщение только с Одессой и Днепр/Харьковом. На Киев/Полтаву/Черкассы/Винницу/Львов прямой ЖД ветки нет. Надо строить или ездить кругами.Через кагарлык автодорога дорога от Смелы на Киев идёт по селам, если ехать через Черкассы объездной дороги из-за дамбы которая в самом городе там нет, Черкассы умрут от траффика. Аэропорт не действующий. Там тренируются местные пилоты из летной академии. При совке садились максимум ан 24.На Николаевские и Одесские порты постоянно идут фуры с зерном, тягнучки на дорогах по 30 км.Новостроек нет (одна или две) приличных людей селить там некуда, больницы все в убитом состоянии, на весь Кропивницкий один Сильпо!Помещений чтобы открыть 30 новых современных супермаркетов и ресторанов нет (большинство АТБ открыты на первых этажах пятиэтажек).70% города это частный сектор (лелековка, балка, Балашовка) где узкая дорога и расширить её нельзя.По городу тоже 50% дорог двухполосные даже светофоры в центре собирают очереди. Админ зданий для столицы там нет в принципе и строить негде (разве что за городом).В Умани даже приличного ЖД вокзала нет, там ветка почти тупиковая. Когда то ходил дизель Умань Черкассы, целый день пути. Но на Киев Одессу трасса широкая. На Кропивницкий (Днепр/Харьков) и на Львов дороги в 2 полосы.Что там с инфраструктурой уже не помню, по памяти парк красивый, а всё что вокруг ужасное. По доброй воле мало кто захочет там жить.