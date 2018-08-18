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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:24
vitaliian написав: striped написав:
. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.
Кропивницкий, не? Новая дорога в сторону Николаева-Одессы, новая дорога в сторону Винницы, трасса на Киев, трасса в сторону Полтавы-Харькова, дорога на Кр.Рог. Все направления обновлены, с шириной полос конечно могут возникнуть проблемы, но решаемые. Равноудален от всех границ.
Но вообще, это из разряда "дурень думкою багатіє" - рассуждения о том, чего не произойдет.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:26
vitaliian
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:30
vitaliian написав:
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.
Люди накупивние участки в 20-30 км от Киева (например бортничи) потом офигели от отсутствия дорог, мостов, заправок, сто, шиномонтажа и всего прочего называемого инфраструктурой.
Сколько лет строили трассу Киев Харьков, и Киев Чоп? Даже построить нормальную дорогу и ЖД сообщение с Нью Васюки нужны годы и ясно что на это точно денег не будет (метро на веник домучать не могут). А вы про аэропорты.
Даже азиров под Евро 2012 смог сделать побольше чем яценюки-гончаренки. Еще раз - если мы хотя бы сейчас, после таких кровавых жертв поставим интересы ГРАЖДАН Украины выше коррупционных интересов нынешних власть предержащих и сумеем разработать такой интересный проект, то деньги под него найдутся и в мире и у частников. А за право строить будут бороться не наши местные (им тоже конечно нужно дать возможность, но они резко перехотят участвовать, а поедут латать трассы районного значения с привычной доходностью), а турки с китайцами и немцами. А новые ЖД пути можно будет строить уже с учетом скоростей современных локомотивов, а не как сейчас - разогнаться скоростной поезд может только на некоторых участках, а в остальное время едет на первой-второй.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:39
whois2010 написав: vitaliian написав: striped написав:
. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте
назовите мне такое место где были бы уже построены широкие авто дороги 4 полосы от "новой столицы" к Днепру, Харькову, Одессе, Киеву и Львову.
Кропивницкий, не? Новая дорога в сторону Николаева-Одессы, новая дорога в сторону Винницы, трасса на Киев, трасса в сторону Полтавы-Харькова, дорога на Кр.Рог. Все направления обновлены, с шириной полос конечно могут возникнуть проблемы, но решаемые. Равноудален от всех границ.
Но вообще, это из разряда "дурень думкою багатіє" - рассуждения о том, чего не произойдет.
все дороги в Кропивницкий 2х полосные. ЖД сообщение только с Одессой и Днепр/Харьковом. На Киев/Полтаву/Черкассы/Винницу/Львов прямой ЖД ветки нет. Надо строить или ездить кругами.
Через кагарлык автодорога дорога от Смелы на Киев идёт по селам, если ехать через Черкассы объездной дороги из-за дамбы которая в самом городе там нет, Черкассы умрут от траффика. Аэропорт не действующий. Там тренируются местные пилоты из летной академии. При совке садились максимум ан 24.
На Николаевские и Одесские порты постоянно идут фуры с зерном, тягнучки на дорогах по 30 км.
Новостроек нет (одна или две) приличных людей селить там некуда, больницы все в убитом состоянии, на весь Кропивницкий один Сильпо!
Помещений чтобы открыть 30 новых современных супермаркетов и ресторанов нет (большинство АТБ открыты на первых этажах пятиэтажек).
70% города это частный сектор (лелековка, балка, Балашовка) где узкая дорога и расширить её нельзя.
По городу тоже 50% дорог двухполосные даже светофоры в центре собирают очереди. Админ зданий для столицы там нет в принципе и строить негде (разве что за городом).
В Умани даже приличного ЖД вокзала нет, там ветка почти тупиковая. Когда то ходил дизель Умань Черкассы, целый день пути. Но на Киев Одессу трасса широкая. На Кропивницкий (Днепр/Харьков) и на Львов дороги в 2 полосы.
Что там с инфраструктурой уже не помню, по памяти парк красивый, а всё что вокруг ужасное. По доброй воле мало кто захочет там жить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 кві, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:44
Честно, заїпали, стратеги мамкині, столицю вони переносять
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:45
vitaliian
А скільки потрібно полос? US Highways лише в США, навіть у Німеччині візуально більшість трас 2-3-х полосні.
Логістично - найкращий варіант, якщо й не для столиці, то принаймі, для декількох міністерств - 100%.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:47
vitaliian написав:
Кропивницкий все дороги 2х полосные.
Велике будівництво. На фоне строительства новой столицы - это пыль
vitaliian написав:
ЖД сообщение только с Одессой и Днепр/Харьковом. На Киев прямой ЖД ветки нет,через кагарлык автодорога дорога от Смелы идёт по селам, если через Черкассы по городу Черкассы (объездной дороги из-за дамбы которая в самом городе там нет).
До войны точно ходил прямой поезд Кропивницкий-Киев. Прямой поезд на Львов тоже есть. На Одессу ходят. Да и зачем уже в тот Киев ездить, если он не будет столицей. Киевляне часто бывают в Кропивницком? Они наверно вообще о существовании других городов не догадываются, большинство.
vitaliian написав:
Новостроек нет (одна или две) приличных людей селить там некуда, больницы все в убитом состоянии, на весь Кропивницкий один Сильпо!!! Помещений открыть 20 новых современных супермаркетов нет (АТБ/файно открыты на первых этажах пятиэтажек). 70% города это частный сектор (лелековка, балка, Балашовка) где узкая дорога и расширить её нельзя. По городу тоже 70% дорог по городу двухполосные даже светофоры в центре собирают очереди. Админ зданий для столицы там нет в принципе.
Так вы определитесь, вы строить
столицу хотите или получить готовую? Готовой нет.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:51
Faceless написав:
Честно, заїпали, стратеги мамкині, столицю вони переносять
это все разговоры про рот и грибы
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:54
whois2010 написав:
Так вы определитесь, вы строить столицу хотите или получить готовую? Готовой нет.
те кто приедут её строить где будут жить? Это не на 3 месяца проект, им с семьями на момент большой стройки уже нужны квартиры, желательно не в засцанных хрущах. Десятки тысяч строителей. Даже под строительство комбината, сначала стояться дома где будут жить строители. Потом заводы чтобы не возить кирпичи и бетон за 200 км, школы, поликлиники, больницы (где их лечить?)
Даже стартануть проект там не на чем. Кроме поезда Кропивницкий Киев (без прямой жд ветки) нет ничего.
striped написав:
новые ЖД пути
Херсон Скадовск ЖД путей нет. За 30 лет даже этот скромный участок не осилили. Как бы детский курорт. Там лагерей несколько штук и море мелкое.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 кві, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:01
_hunter написав:
Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите.
helter написав:
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО...
Думаю этого достаточно для понимания, что квартира съемная.
Далее, имея немного времени, навела справки, что тепловики не позволяют устанавливать в систему регуляторы, установлен только счетчик.
Еще, попытка через суд добиться отмены начисления более 10 лет абонплаты, которую сейчас в связи с введением оной оф-но ничего не дала, отклонили как принятую мзду местными властями. Ее просто переименовали в переменную чсть тарифа и оставили, как доп. тариф к абонке.
Да, абонку в этом областном платят уже больше 10 лет за ЦО - 12 мес.
Конечно верно пишу. Могли бы и не спорить.
Но хорошая у вас была попытка переложить кабинетные решения на людей, и дать им пищу для мытарств.
Думаю теперь многие сделают выводы, очень непростые, но важные выводы.
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