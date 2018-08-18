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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:05
vitaliian написав: whois2010 написав:
Так вы определитесь, вы строить столицу хотите или получить готовую? Готовой нет.
те кто приедут её строить где будут жить? Это не на 3 месяца проект, им с семьями на момент большой стройки уже нужны квартиры, желательно не в засцанных хрущах. Десятки тысяч строителей. Даже под строительство комбината, сначала стояться дома где будут жить строители.
Потом заводы чтобы не возить кирпичи и бетон за 200 км, школы, поликлиники, больницы (где их лечить?)
Даже стартануть проект там не на чем. Кроме поезда Кропивницкий Киев (без прямой жд ветки) нет ничего.
Это смотря как строить (по современным или по совко-технологиям) и что за строители (некоторым не меньше 20 метров жилплощади на человека и джакузи в ванной подавай): так-то китайцы 60-ти этажный дом меньше чем за месяц выгнали. Жили они при этом в контейнерах -- которые Львов переселенцам сейчас предлагает...
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:07
striped написав:
Так то оно так, да вот только в наших реалиях может оказаться что деньги на восстановление пойдут 65% на Киев, а 35% на Харьков и Чернигов. Ну и при должной сноровке квартиры правительство/город будет выкупать у более ровных застройщиков по какой-то привлекательной цене. Или история с шулявским мостом нас ничему не научила? Или верите, что квартиры и дома медведчука-марченко продадут на открытых аукционах и деньги пойдут ВСУ/пострадавшим?
Киев, Львов, Харьков, Днепр, Мариуполь, Донецк можно сделать туристическими и культурными центрами, связать каким-то кольцом и программами, которые минкульт и минцифра могут разработать. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте основать/достроить - сделать авиахаб, деловую столицу и город-визитку Европы 21 века из которой одинаково быстро и легко можно будет путешествовать в любой из городов "культурного наследия".
Моя идея в том, что до сих пор и карта дорог и карта областей у нас союзного подчинения с ориентацией на Москву. Если мы перестраиваем по уму (а сейчас как раз такой революционный момент), то можно делать так как удобно нам самим, исходя из интересов граждан ВСЕЙ Украины
, а не интересов застройщиков из обоймы ОП.
Отличная идея, нужно много анализа и кропотливой работы.
Но первая часть вместе с выделенным выражением станут непревзойденным противоречием.
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helter
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:12
_hunter написав:
Это смотря как строить (по современным или по совко-технологиям) и что за строители (некоторым не меньше 20 метров жилплощади на человека и джакузи в ванной подавай): так-то китайцы 60-ти этажный дом меньше чем за месяц выгнали. Жили они при этом в контейнерах -- которые Львов переселенцам сейчас предлагает
китайцы это инопланетяне по сравнению с нами. Нужны примеры попроще)
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:12
helter написав: _hunter написав:
Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите.
Думаю этого достаточно для понимания, что квартира съемная.
helter написав:
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО...
Далее, имея немного времени, навела справки, что тепловики не позволяют устанавливать в систему регуляторы, установлен только счетчик.
\\\
Но хорошая у вас была попытка переложить кабинетные решения на людей, и дать им пищу для мытарств.
Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?
Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.
Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:04
helter написав: pesikot написав: helter написав:
Ну да, они будут экономить пока у нас тупо палят газ.
Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО - при +15-+20 на улице, могу сказать в марте палили так, что дышать нечем было. На улице в футболках ходят, зайти в квартиру нельзя. Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.
Одна надежда на Германию, верно пишите.
Есть такая штуковина, как лимит газа. Он оговаривается между поставщиком газа и предприятием теплокомунэнерго
Так вот, если взять меньше, чем лимит, то на следующий год теплокомунэнерго дадут газа в пределах уменьшеного лимита и газа может не хватить для поддержки температуры, если зима будет холодной
Если взять больше газа, то на следующий год больше газа не дадут, а дадут ещё в этом отопительном сезоне штраф за перерасход
Какой будет зима, теплая или холодная не угадаешь.
Поэтому, осенью и вначале зимы экономят газ, а в конце отопительного сезона, если есть остатки газа, то тупо его палят
Есть такая штуковина - экономичное использование. Норвегия, Финляндия.
Даже у нас подобного 10 лет назад не было. Регулировали.
А перераспределить, сэкономить - это не наш подход, для этого у нас есть Германия. У нас просто тупо палят. О каких изменениях и процветаниях может идти речь? Если ничего не меняется даже во время войны, цены растут несмотря на заявления правительства, газ палят несмотря на трудности в экономике.
У всех как была задача срубить бабла на моменте так и осталась и с людьми никто не считается. Но удивляются почему они уезжают, из того же Херсона.
Ну и сейчас работают тупо, даже это как то объясняете.
А подход в воюющей стране должен быть иной, максимально уменьшить давление на сектора экономики и людей, должен быть очевидный результат, а не фикция.
Что поменялось по сути? 0
Это не экономика, это х*линомика.
Монтажные коробки станут вместо тетрисов.
Я как то приехал в Винницу после Германии и немного подофигел.
Батареи нерегулируемые, жарят, на улице плюс, окна настежь.
После Германии где счетчики и регуляторы стоят даже на батареях в коридорах общего пользования смотрелось просто дико.
Как если бы люди на улице снимали штаны и ср@ли.
Такой метод хозяйствовования привел уже к тому что имеем сейчас.
Если дальше ничего не менять, пойдем через 5-10 лет по второму кругу.
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Хомякоид
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