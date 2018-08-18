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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9746974797489749>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:44

  striped написав:Представляю рецессию в Китае и китайских застройщиков которые построят в долг и автобаны и целые города в долг с рентабельностью 5-7% лишь бы не взрывать свои пустые города и не объявлять дефолты. Как вам такой поворот?

Эок юаня сильно выше того курса который зафиксирован компартией. Любую проблему Китай может решить эмиссией, поскольку рыночного курса юаня там нет, эмиссия ровно ни на что не повлияет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:49

Как раньше не догадались? Всё же гениально и просто. Можно ж было просто перейти на другую территорию - бери выбирай любую степь и разбить столицу.
Где это видано, чтобы после войны города восстанавливали? Новый легче построить, палатки раскрыли и готово.
Я напомню уважаемые, что Будапешт, например, был уничтожен на 80% и быстро его отстроили с ноля. А тут при современных технологиях строительства ноют.
У каждого народа свой путь самурая. История и наследие, вроде как для нации основа

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beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз дуже багато шахраїв!!

https://finclub.net/ua/priama-mova/shak ... tysia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:20

  Хомякоид написав: В Вінниці почали добудовувати.
Думаю не все так трагічно з вартістю будматеріалів.
Наскільки я розумію все випускається в Україні.
Була інфо. що ціна на залізяччя виросла в два рази, але в нас залізо плавлять не тільки в Маріуполі а і на Запоріжжі.(може хтось доповне конкретніше ???)

В чому бачу проблему, так це з платоспроможним попитом. Тут думаю буде провал.

В Виннице, как в вероятной будущей столице, с платежеспособным спросом возможно всё сложится.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:27

  change_pm написав:
  beee написав:Свистните, когда будет 500, я тоже скуплюсь. Такая чушь, смешно

ти хочеш сказати, що будуть продажі по 2 куе?

імхо, ціна ОП 2 куе буде стояти, але інвештури будуть демпінгувати...
може хто і до 500 баксів задемпінгує... :mrgreen:

Ничего уже как до войны не будет. Это главный прогноз.
Отсюда можно куда то смотреть.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:51

Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…

Хомякоід, так що там із справедливою ціною за Чабанчики, якщо не будемо в НАТО?
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:21

  helter написав:/// Даже голубцу местному звонили многие с матом, ну еще неделю не останавливались, видимо на голову тугие, ну и деньжат хотят срубить наивные. Если уже война в голову мозгов не добавила, то уже надежды нет.

Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите. :cry:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:07

  striped написав:Так то оно так, да вот только в наших реалиях может оказаться что деньги на восстановление пойдут 65% на Киев, а 35% на Харьков и Чернигов. Ну и при должной сноровке квартиры правительство/город будет выкупать у более ровных застройщиков по какой-то привлекательной цене. Или история с шулявским мостом нас ничему не научила? Или верите, что квартиры и дома медведчука-марченко продадут на открытых аукционах и деньги пойдут ВСУ/пострадавшим?

Киев, Львов, Харьков, Днепр, Мариуполь, Донецк можно сделать туристическими и культурными центрами, связать каким-то кольцом и программами, которые минкульт и минцифра могут разработать. А Нью Киев можно где-то в центре в равноудаленном месте основать/достроить - сделать авиахаб, деловую столицу и город-визитку Европы 21 века из которой одинаково быстро и легко можно будет путешествовать в любой из городов "культурного наследия".

Моя идея в том, что до сих пор и карта дорог и карта областей у нас союзного подчинения с ориентацией на Москву. Если мы перестраиваем по уму (а сейчас как раз такой революционный момент), то можно делать так как удобно нам самим, исходя из интересов граждан ВСЕЙ Украины, а не интересов застройщиков из обоймы ОП.

Отличная идея, нужно много анализа и кропотливой работы.
Но первая часть вместе с выделенным выражением станут непревзойденным противоречием.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:12

  helter написав:
  _hunter написав:Ну-да, ну-да: бегать куда-то/суетится/звонить -- "эта панашему". Собраться всем ОСББ и поставить погодный регулятор -- "не -- так слишком просто".
Про мозги, верно пишите. :cry:

  helter написав:Временно проживая в обл. центре ЗУ с ЦО...

Думаю этого достаточно для понимания, что квартира съемная.
Далее, имея немного времени, навела справки, что тепловики не позволяют устанавливать в систему регуляторы, установлен только счетчик.
\\\
Но хорошая у вас была попытка переложить кабинетные решения на людей, и дать им пищу для мытарств.

Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?

Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.

Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Много людей собрались окна побитые стеклить. Разумеется за свой счёт.
Я так понимаю разговоры про компенсации это развод рекламный обыкновенный.
Никто не слышал люди как-то будут объединяться для юридической борьбы, исков против россии?
beee
 
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