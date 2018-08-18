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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:20
beee написав:
Много людей собрались окна побитые стеклить.
осенью 21го столкнулся с парадоксальной ситуацией когда антибликовое стекло стоило на 30% дешевле чем обычное ибо "старая поставка"
при нынешней потребности даже не могу себе представить цену...
до войны порядка 60% стекла был импорт от рашистов и бульбашистов
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:27
Первый написав:
Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…
Вероятность начала большой войны ты более категорично отрицал.
Соберись. Теряешь форму.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:36
Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.
Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:39
Сегодня по вопросу переезда из Западной Украины ещё обратились люди, причина все та же - неадекватно дорого.
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