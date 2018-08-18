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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9746974797489749

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Много людей собрались окна побитые стеклить.

осенью 21го столкнулся с парадоксальной ситуацией когда антибликовое стекло стоило на 30% дешевле чем обычное ибо "старая поставка"

при нынешней потребности даже не могу себе представить цену...
до войны порядка 60% стекла был импорт от рашистов и бульбашистов
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:27

  Первый написав:Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…

Вероятность начала большой войны ты более категорично отрицал.
Соберись. Теряешь форму.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.

Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня по вопросу переезда из Западной Украины ещё обратились люди, причина все та же - неадекватно дорого.
hume
 
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