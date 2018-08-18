Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.
Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
Кабмин совместно с ООН запускает еще две программы выплат.
Вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев.
Так что возвращайтесь взад
Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 кві, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.
Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
Кстати, все помнят мой "алармизм" за 8 часов до войны? При том что всепропальщиком я не был. Много бы я отдал, чтобы Рыба Сом и Зрадио в тот день оказались правы.
Первый написав:Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…
Вероятность начала большой войны ты более категорично отрицал. Соберись. Теряешь форму.
Никуда столицу из Киева не перенесут. Единственный вариант переноса столицы - это полное поражение Украины и прекращение существования украинского государства. Но тогда где будет находиться столица того что останется - вообще не имеет значения.
hume написав:Сегодня по вопросу переезда из Западной Украины ещё обратились люди, причина все та же - неадекватно дорого.
Рынок сам себя балансирует. Есть отличные с точки зрения безопасности места по 5 копеек, куда рашисткая Гадина точно не полезет, потому что туда ни один танк не доедет. А с точки зрения ракет безопасных мест нет, сегодня в Николаеве новую почту бомбанули.
hume написав:Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.
Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
Кстати, все помнят мой "алармизм" за 8 часов до войны? При том что всепропальщиком я не был. Много бы я отдал, чтобы Рыба Сом и Зрадио в тот день оказались правы.
Помню, я призывал тебя не паниковать, а выдирать плинтус скрытого монтажа из стен и занимать очередь в военкомат. ПС Либо писал, что тогда уже был отмобилизован.
⚡️В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста, – дані супутникового центру ООН Unosat
На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені. Виявлено щонайменше 1060 таких об’єктів житлової та соціальної інфраструктури. Зокрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність.
Детальніше із дослідженням можна ознайомитися тут.
ITV News
киевские флетлорды это ваши клиенты
Карта спутниковая, она видит только крыши и не видит когда прилетело в окно и сожгло квартиру. По факту разрушений больше чем на карте.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.