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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9747974897499750>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:Много людей собрались окна побитые стеклить.

осенью 21го столкнулся с парадоксальной ситуацией когда антибликовое стекло стоило на 30% дешевле чем обычное ибо "старая поставка"

при нынешней потребности даже не могу себе представить цену...
до войны порядка 60% стекла был импорт от рашистов и бульбашистов
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:27

  Первый написав:Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…

Вероятность начала большой войны ты более категорично отрицал.
Соберись. Теряешь форму.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.

Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня по вопросу переезда из Западной Украины ещё обратились люди, причина все та же - неадекватно дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кабмин совместно с ООН запускает еще две программы выплат.

Вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев.

Так что возвращайтесь взад
Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 кві, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:04

  hume написав:Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.

Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.

Кстати, все помнят мой "алармизм" за 8 часов до войны? При том что всепропальщиком я не был. Много бы я отдал, чтобы Рыба Сом и Зрадио в тот день оказались правы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:07

  UA написав:
  Первый написав:Да… космонавти…. Тут в Український булинок не змогли переселити Банкову, а завтра столицю перенесуть у Вінницю…

Вероятность начала большой войны ты более категорично отрицал.
Соберись. Теряешь форму.

Никуда столицу из Киева не перенесут. Единственный вариант переноса столицы - это полное поражение Украины и прекращение существования украинского государства. Но тогда где будет находиться столица того что останется - вообще не имеет значения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:16

  hume написав:Сегодня по вопросу переезда из Западной Украины ещё обратились люди, причина все та же - неадекватно дорого.

Рынок сам себя балансирует. Есть отличные с точки зрения безопасности места по 5 копеек, куда рашисткая Гадина точно не полезет, потому что туда ни один танк не доедет. А с точки зрения ракет безопасных мест нет, сегодня в Николаеве новую почту бомбанули.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:44

  airmax78 написав:
  hume написав:Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.

Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.

Кстати, все помнят мой "алармизм" за 8 часов до войны? При том что всепропальщиком я не был. Много бы я отдал, чтобы Рыба Сом и Зрадио в тот день оказались правы.

Помню, я призывал тебя не паниковать, а выдирать плинтус скрытого монтажа из стен и занимать очередь в военкомат.
ПС Либо писал, что тогда уже был отмобилизован.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:45

⚡️В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста, – дані супутникового центру ООН Unosat

На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені. Виявлено щонайменше 1060 таких об’єктів житлової та соціальної інфраструктури. Зокрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність.

Детальніше із дослідженням можна ознайомитися тут.

ITV News
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Зображення

Карта спутниковая, она видит только крыши и не видит когда прилетело в окно и сожгло квартиру. По факту разрушений больше чем на карте.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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