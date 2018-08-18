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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9747974897499750

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:16

  vitaliian написав:Зображення

Карта спутниковая, она видит только крыши и не видит когда прилетело в окно и сожгло квартиру. По факту разрушений больше чем на карте.

В Мощуне всё разрушено, в Горенке 40-70%. западная часть села почти как Мощун, а та что ближе к Пуще меньше. В лес между Мощуном и Горенкой лучше в ближайшие годы не ходить. Там нужно в несколько заходов разминировать.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?

Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.

Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..

Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.

Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет?
helter
 
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