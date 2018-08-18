В Мощуне всё разрушено, в Горенке 40-70%. западная часть села почти как Мощун, а та что ближе к Пуще меньше. В лес между Мощуном и Горенкой лучше в ближайшие годы не ходить. Там нужно в несколько заходов разминировать.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:16
В Мощуне всё разрушено, в Горенке 40-70%. западная часть села почти как Мощун, а та что ближе к Пуще меньше. В лес между Мощуном и Горенкой лучше в ближайшие годы не ходить. Там нужно в несколько заходов разминировать.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.
Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет?
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