Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:19

_hunter написав: Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?



Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.



Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?.. Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.Ну-да,(говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..

Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.Да, к сожалению,. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет?