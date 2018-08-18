В Мощуне всё разрушено, в Горенке 40-70%. западная часть села почти как Мощун, а та что ближе к Пуще меньше. В лес между Мощуном и Горенкой лучше в ближайшие годы не ходить. Там нужно в несколько заходов разминировать.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:16
В Мощуне всё разрушено, в Горенке 40-70%. западная часть села почти как Мощун, а та что ближе к Пуще меньше. В лес между Мощуном и Горенкой лучше в ближайшие годы не ходить. Там нужно в несколько заходов разминировать.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.
Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:24
Почему?
Да, на 100% вероятность закладываться не стоило.
Поэтому не продал арендную недвижимость. Оставил как заначку.
Но с 2015 года делал все, исходя из того, что война будет.
Потребовалось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от навязчивой идеи купить у ЖИБ-УКБ или благодаря Вам МК.
Не знаю, мне вероятность казалась весьма высокой. Не 100%.
И сценарий виделся несколько другой.
Отсюда и всепропальство.
Почитайте архивы. Я-же вначале этой ветки другой позиции придерживался.
Я-же не Макс "купил - будет дорожать, продал - будет дешеветь". Я если в чем-то убежден, то так и пишу. Даже если мне это не выгодно.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:34
страніє до речі люде...
в Йемені вже років 5 точно йде громадянська війна і постійний голод... фотоси дітей, які як наші в 33 роках пухли від голоду, можна нагуглити...
так ось, просто питання - а чим люди, які жили 100 років тому, відрізняються від теперішніх?
всім (ок - більшості-меншості) глибоко пофіг на ближнього, зброї в світі повно, зміст існування наразі ще більш розмитий ніж 100 років тому - тому нам ще війн після цієї бачити і бачити...
просто коли нас це не торкається - нам глибоко пофіг вглибині...
пісі... і до речі, чергова криза капіталізму вже 10 років як стукає в наші двері... а всі кризи чудово вирішуються чим? а ось тим...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне из за поребрика почему-то тоже всегда Емен приводят, где идёт именно что гражданская война, а так же Югославию, где по сути началась тоже гражданская война с этническими чистками. У нас немного другая ситуация, копирующая действия 80 летней давности 1:1. Накачка пропагандой всех, начиная с детского сада заканчивая пенсионерами. Дело Геббельса выведено на новый уровень. У меня знакомый в Буче, а сын его где-то в органах служит в Хабаровске, так он на полном серьёзе говорит отцу, чтоб он ему сказки про Бучу не рассказывал. При этом отец из Бучи не выезжал всё это время. (Это к вопросу как можно было всей страной добровольно рукоплескать фюреру. Ответ сегодня можно получить в рашке. При этом оболванены даже те, кто, как я считал, имели зачатки интеллекта) Ну и далее фактическое введение регулярной армии и окупация части территории, при этом цель спецоператора за эти практически два месяца менялась раз 10. В итоге для себя понял, что освобождают нас в основном от имущества и жизней.
По теме, сегодня общался с риелтором, цены аренды Киева на сегодня выставляются от 50%-70% от довоенных. Будем наблюдать как ситуация будет развиваться дальше.
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