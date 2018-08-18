Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:49

Мне из за поребрика почему-то тоже всегда Емен приводят, где идёт именно что гражданская война, а так же Югославию, где по сути началась тоже гражданская война с этническими чистками. У нас немного другая ситуация, копирующая действия 80 летней давности 1:1. Накачка пропагандой всех, начиная с детского сада заканчивая пенсионерами. Дело Геббельса выведено на новый уровень. У меня знакомый в Буче, а сын его где-то в органах служит в Хабаровске, так он на полном серьёзе говорит отцу, чтоб он ему сказки про Бучу не рассказывал. При этом отец из Бучи не выезжал всё это время. (Это к вопросу как можно было всей страной добровольно рукоплескать фюреру. Ответ сегодня можно получить в рашке. При этом оболванены даже те, кто, как я считал, имели зачатки интеллекта) Ну и далее фактическое введение регулярной армии и окупация части территории, при этом цель спецоператора за эти практически два месяца менялась раз 10. В итоге для себя понял, что освобождают нас в основном от имущества и жизней.



По теме, сегодня общался с риелтором, цены аренды Киева на сегодня выставляются от 50%-70% от довоенных. Будем наблюдать как ситуация будет развиваться дальше.