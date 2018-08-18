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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:19
_hunter написав:
Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?
Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет
ставятся.
Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
(говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..
Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.
Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет
?
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helter
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:24
hume написав:
Вероятность большой войны я тоже отрицал. Никто не смог бы предположить такое в современном мире. Я предполагал, что бункерный дед хочет навседа войти в учебники, но что б вот так, полностью копируя фюрера... Ну хз.
Я понимаю, что есть ряд людей, которые предполагали такое развитие ситуации, но обычно эти люди такие себе всепропальщики к стенаниям которых все привыкли.
Почему?
Да, на 100% вероятность закладываться не стоило.
Поэтому не продал арендную недвижимость. Оставил как заначку.
Но с 2015 года делал все, исходя из того, что война будет.
Потребовалось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от навязчивой идеи купить у ЖИБ-УКБ или благодаря Вам МК.
Не знаю, мне вероятность казалась весьма высокой. Не 100%.
И сценарий виделся несколько другой.
Отсюда и всепропальство.
Почитайте архивы. Я-же вначале этой ветки другой позиции придерживался.
Я-же не Макс "купил - будет дорожать, продал - будет дешеветь". Я если в чем-то убежден, то так и пишу. Даже если мне это не выгодно.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:49
Мне из за поребрика почему-то тоже всегда Емен приводят, где идёт именно что гражданская война, а так же Югославию, где по сути началась тоже гражданская война с этническими чистками. У нас немного другая ситуация, копирующая действия 80 летней давности 1:1. Накачка пропагандой всех, начиная с детского сада заканчивая пенсионерами. Дело Геббельса выведено на новый уровень. У меня знакомый в Буче, а сын его где-то в органах служит в Хабаровске, так он на полном серьёзе говорит отцу, чтоб он ему сказки про Бучу не рассказывал. При этом отец из Бучи не выезжал всё это время. (Это к вопросу как можно было всей страной добровольно рукоплескать фюреру. Ответ сегодня можно получить в рашке. При этом оболванены даже те, кто, как я считал, имели зачатки интеллекта) Ну и далее фактическое введение регулярной армии и окупация части территории, при этом цель спецоператора за эти практически два месяца менялась раз 10. В итоге для себя понял, что освобождают нас в основном от имущества и жизней.
По теме, сегодня общался с риелтором, цены аренды Киева на сегодня выставляются от 50%-70% от довоенных. Будем наблюдать как ситуация будет развиваться дальше.
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hume
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:33
Писаренко сьогодні викладав сторі і такі цифри приводив:
-1-кімнатні квартири здають зі скидкою 35-40%
-3-кімнатні зі скидкою 60%
-квартири ціною вище 3000$ здати зараз неможливо;
-інтерес для покупки мають лише інвестори (для життя ніхто не хоче купляти);
-лише 10% готові продати квартири з дисконтом 50%
-загалом очікує падіння цін на 30% в кращому випадку.
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Barmaleyka
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:53
Да, такое развитие событий было нелогичным, я 23.02 писал что это невозможно. Как нелогично все, что происходит в рашке. Узнаваемые личности на полном серьезе несут бред о птицах, которые должны были распространять вирус, убивающий русских.... Про каких то мифических нацистов и бандеровцев... Тупоголовый рашистский пипл это хавает... Z и V, которые изначально означали всего лишь Zapad и Vostok стали символами фашизма, в который выстраивают детей...
Театр абсурда...
Очень жалею, что в конце 2021 не продал хотя бы пару объектов недвиги. Понимал же мозгами, что и без всякой войны это пик, дальше только вниз несколько лет. Но.... ничего не сделал.
Успокаиваю себя тем, что нет в активе дорогих объектов, с ними вообще ужас-ужас будет, раза в 3 железно падение. Самая жесть - это дорогая коммерция в центре, но не на проходняке. Хозяевам можно вешаться прямо сейчас.
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Damien
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Додано: Суб 16 кві, 2022 00:04
Barmaleyka написав:
Писаренко сьогодні викладав сторі і такі цифри приводив:
-1-кімнатні квартири здають зі скидкою 35-40%
-3-кімнатні зі скидкою 60%
-квартири ціною вище 3000$ здати зараз неможливо;
-інтерес для покупки мають лише інвестори (для життя ніхто не хоче купляти);-лише 10% готові продати квартири з дисконтом 50%
-загалом очікує падіння цін на 30% в кращому випадку.
По выделенному - абсолютно всегда было так, что на ВТОРОЙ
год после нехорошего события цены падали в яму. По всей видимости человек так устроен, что ему надо 2 года, чтобы принять неизбежное
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Damien
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Додано: Суб 16 кві, 2022 00:06
hume написав:
Мне из за поребрика почему-то тоже всегда Емен приводят, где идёт именно что гражданская война, а так же Югославию, где по сути началась тоже гражданская война с этническими чистками. У нас немного другая ситуация, копирующая действия 80 летней давности 1:1. Накачка пропагандой всех, начиная с детского сада заканчивая пенсионерами. Дело Геббельса выведено на новый уровень. У меня знакомый в Буче, а сын его где-то в органах служит в Хабаровске, так он на полном серьёзе говорит отцу, чтоб он ему сказки про Бучу не рассказывал. При этом отец из Бучи не выезжал всё это время. (Это к вопросу как можно было всей страной добровольно рукоплескать фюреру. Ответ сегодня можно получить в рашке. При этом оболванены даже те, кто, как я считал, имели зачатки интеллекта) Ну и далее фактическое введение регулярной армии и окупация части территории, при этом цель спецоператора за эти практически два месяца менялась раз 10. В итоге для себя понял, что освобождают нас в основном от имущества и жизней.
По теме, сегодня общался с риелтором, цены аренды Киева на сегодня выставляются от 50%-70% от довоенных. Будем наблюдать как ситуация будет развиваться дальше.
Таких дол6ойо6ов я знаю и в Киеве.
И в НЙ.
Одну проросийскую семью излечили росийские-же ракеты, когда папа бежал навстречу маме и сыну, а над ними (буквально) скрепные ракеты летели.
Теперь мама и сын в Западной Европе, а папа волонтерит.
Но есть и такие, которых взорвавшиеся в километре от их дома (Сырец) не вылечили - все "ждут своих"
.
Что уж говорить про население запоребрика, где их дерьмом кормят из зомбоящика 30 лет к ряду. Кстати, все перечисленные персонажи тоже смотрят/смотрели геббельсТВ. Верят больще чем тому, что за окном.
Почему они не хотят уехать в рашку, а ждут рашку в Украину - ума не приложу.
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rjkz
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Додано: Суб 16 кві, 2022 00:52
Господа паникёры. Скидывайте вашу недвигу-50%. Клиенты есть. А мы на вас посмотрим.
Примите уже неизбежное. Не ждите 2 года
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beee
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