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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:03
helter написав: _hunter написав:
Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?
Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет
ставятся.
Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
(говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..
Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.
Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет
?
Дійсно курячі.
Газ для опалення населення майже в 3 рази дешевший ніж написали. По контракту обсяг вибирати не потрібно… ну а далі відповідно все одна бабка на заборі прочитала.
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Первый
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:17
Первый написав: helter написав: _hunter написав:
Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?
Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет
ставятся.
Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
(говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..
Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
\\\
Дійсно курячі. Газ для опалення населення майже в 3 рази дешевший ніж написали. По контракту обсяг вибирати не потрібно…
ну а далі відповідно все одна бабка на заборі прочитала.
Ну и чтоб два раза не вставать: это, конечно, не для хрущей решения, но у меня знакомые в совко-девятиэтажке (правда длинной) тупо отключились от ЦО -- поставили себе подвальную котельную.
Но это, конечно, слишком просто: "взять и сделать". Сидеть на диване и строчить постики про бережливое планирование -- надеяться на "авось оно как-то само" -- вот это путь истинного самурая
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_hunter
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