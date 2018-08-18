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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9748974997509751

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:03

  helter написав:
  _hunter написав:Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?

Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.

Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..

Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
Теплее? Ну, подумайте сами и на досуге со старшими пацанами.
И нет, конечно, что такое бережливое планирование даже не стоит заикаться, это не наш метод. Для кочегара оно конечно дело маленькое - вытопить, потом выставить счет. Система.
Да только правила изменились, для людей изменились. И само по себе абсурдно, но почему-то с ЗУ все это время выезжают сами западенцы в сторону ЕС и даже США, а из Херсона возвращаясь и забирая вещи, многие уезжают сразу же и отправляются… Абсурдно, но стоит задуматься. Люди хотят честных отношений и будут строить их уже в иных локациях.

Да, к сожалению, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Несмотря на непрофильный спор, ваши посты присутствуют до сих пор, моих же нет, чем в очередной раз подтверждается абсурдность и тщетность ваших потуг, по поводу возможностей, как там говорите – влет?


Дійсно курячі.
Газ для опалення населення майже в 3 рази дешевший ніж написали. По контракту обсяг вибирати не потрібно… ну а далі відповідно все одна бабка на заборі прочитала.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:17

  Первый написав:
  helter написав:
  _hunter написав:Думаю съемность квартиры в этом плане вооще ни на что не влияет: кроме "снимателей" в доме другие жильцы есть? -- что им ОСББ создать помешало?

Вечные отмазки, чтобы ничего не делать. При наличии желания: регуляторы только влет ставятся.

Ну-да, ну да -- КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (говорить с предыханием)... Свет вы в комнате, надеюсь, самостоятельно включаете? -- или только по согласованию С САМИМ?..

Ну вот смотрите, попробую объяснить на хлопский розум, что поняла своими куриными мозгами от закулисных доводов расчетников.
Когда одним разрешат регуляторы, другим свое отопление - то у тепловиков возникнет вопрос, каким образом и кому можно впарить тот оверплановый газ в платежках за тепло да еще по 43+ грн. за метр?
\\\


Дійсно курячі.
Газ для опалення населення майже в 3 рази дешевший ніж написали. По контракту обсяг вибирати не потрібно… ну а далі відповідно все одна бабка на заборі прочитала.

Ну и чтоб два раза не вставать: это, конечно, не для хрущей решения, но у меня знакомые в совко-девятиэтажке (правда длинной) тупо отключились от ЦО -- поставили себе подвальную котельную.
Но это, конечно, слишком просто: "взять и сделать". Сидеть на диване и строчить постики про бережливое планирование -- надеяться на "авось оно как-то само" -- вот это путь истинного самурая :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:46

  _hunter написав:Ну и чтоб два раза не вставать: это, конечно, не для хрущей решения, но у меня знакомые в совко-девятиэтажке (правда длинной) тупо отключились от ЦО -- поставили себе подвальную котельную.
Но это, конечно, слишком просто: "взять и сделать". Сидеть на диване и строчить постики про бережливое планирование -- надеяться на "авось оно как-то само" -- вот это путь истинного самурая :lol:


Сколько обошлась подвальная котельня ?
Мне кажеться не один млн.грн.
Кто профинансировал?
Дело нужное, но затратное.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:49

  Первый написав:
  Damien написав:Все будут цепляться за надежду до последнего. А вдруг сейчас будет не так как обычно?))
Я уверен, что даже если человек точно знает что его недвига упадет в цене в 3 раза через два года, то сейчас он ее не продаст всего лишь в 2 раза дешевле.
Если только ситуация не жмет


Тут просто необхідно бути адекватному і вірити в свій прогноз. Але люди які накидують в «якщо не буде НАТО то всьо, а Я казав що буде війна, а столицю перенесуть в ібеня і т.д.» замість повірити самому собі - сидять і не вірять в свій прогноз і думають ще докупити та продовжувати пити кров орендарів.

От і вся історія.


Якщо і докупляти то не у Кийові.
Навіть Зрадіо писав про диверсифікацію.
Якщо пан думає що далі буде впарювати з відділів продаж лайно в Києві для інвештирів, то тупо помиляється.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:12

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:Ну и чтоб два раза не вставать: это, конечно, не для хрущей решения, но у меня знакомые в совко-девятиэтажке (правда длинной) тупо отключились от ЦО -- поставили себе подвальную котельную.
Но это, конечно, слишком просто: "взять и сделать". Сидеть на диване и строчить постики про бережливое планирование -- надеяться на "авось оно как-то само" -- вот это путь истинного самурая :lol:


Сколько обошлась подвальная котельня ?
Мне кажеться не один млн.грн.
Кто профинансировал?
Дело нужное, но затратное.

Обошлось, понятное дело, не в "одну минималку"... Кто профинансировал? -- часть, понятное дело, сами скидывались, часть государство: они это еще по "теплым кредитам" протащить умудрились :mrgreen:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:13

  Хомякоид написав:
  Первый написав:
  Damien написав:Все будут цепляться за надежду до последнего. А вдруг сейчас будет не так как обычно?))
Я уверен, что даже если человек точно знает что его недвига упадет в цене в 3 раза через два года, то сейчас он ее не продаст всего лишь в 2 раза дешевле.
Если только ситуация не жмет


Тут просто необхідно бути адекватному і вірити в свій прогноз. Але люди які накидують в «якщо не буде НАТО то всьо, а Я казав що буде війна, а столицю перенесуть в ібеня і т.д.» замість повірити самому собі - сидять і не вірять в свій прогноз і думають ще докупити та продовжувати пити кров орендарів.

От і вся історія.


Якщо і докупляти то не у Кийові.
Навіть Зрадіо писав про диверсифікацію.
Якщо пан думає що далі буде впарювати з відділів продаж лайно в Києві для інвештирів, то тупо помиляється.

О, привіт. Так що там з ціною на Чабанчики якщо Украіна не в НАТО?
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:47

І пох та нерухомість!!!!!!!

Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:Ну и чтоб два раза не вставать: это, конечно, не для хрущей решения, но у меня знакомые в совко-девятиэтажке (правда длинной) тупо отключились от ЦО -- поставили себе подвальную котельную.
Но это, конечно, слишком просто: "взять и сделать". Сидеть на диване и строчить постики про бережливое планирование -- надеяться на "авось оно как-то само" -- вот это путь истинного самурая

У нас комунальну котельню місто перевело з дорогого газу на палети/тирсу (взяли дешеве кредитування ЄС і якись ще грант). Це не так дорого (але так як гроші з ЄС - вкрасти неможна), треба тільки адекватне керівництво містом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:01

Успіх печалька( а у нас на форуме столицу переносят.

Власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев из Украины

Об этом заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вирізка з інтервью Томаша Фіали https://forbes.ua/inside/kuda-vkladyvat ... 42022-5437
Більшість вашого інвестпортфеля — нерухомість. В умовах війни вона страждає і втрачає ціну. У майбутньому ви перестанете інвестувати так багато у цю сферу?

Ні, ми маємо велику експертизу в нерухомості. Ми будемо продовжувати в неї інвестувати.

Звичайно, ринок зміниться. Наприклад, попит на житлову нерухомість у Києві буде невеликим і на його відновлення може піти три роки. Але на заході країни попит на нерухомість зросте.

Після війни, коли запрацює страховка, плануємо збудувати індустріальний парк у Львові. А ось традиційні офіси найближчим часом будувати не будемо – попит на них упаде.


Чи плануєте інвестувати в нові проєкти?

Так, ми розглядаємо запуск соціального проєкту будівництва нерухомості на заході країни для людей, які змушені були виїхати за кордон.

Місцеві органи допомагають нам знайти забудовників, які мають недобудовані обʼєкти. Ми хочемо їх викупити, добудувати, обставити меблями та здавати на пільгових умовах людям, які втратили житло. Ми вже виявили близько 1000 таких квартир. Наразі шукаємо співінвесторів для цього проєкту.

У перспективі ми зможемо продати це житло або його куплять люди, які вирішать у ньому жити. Поки що проєкт на стадії розробки.
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