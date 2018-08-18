Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Barmaleyka написав:Писаренко сьогодні викладав сторі і такі цифри приводив: -1-кімнатні квартири здають зі скидкою 35-40% -3-кімнатні зі скидкою 60% -квартири ціною вище 3000$ здати зараз неможливо; -інтерес для покупки мають лише інвестори (для життя ніхто не хоче купляти); -лише 10% готові продати квартири з дисконтом 50% -загалом очікує падіння цін на 30% в кращому випадку.
писаренко еще тот пистун. он пишет то что ему удобно. предложите мне 1к в тетрисе за $600, я вам сдам ее в течении дня. заплатите мне 300 баксов коммиса.
ты пойми, он же рыло, его цель всех нае...обмануть чтоб быстро урвать свою коммис
beee написав:Много людей собрались окна побитые стеклить. Разумеется за свой счёт. Я так понимаю разговоры про компенсации это развод рекламный обыкновенный. Никто не слышал люди как-то будут объединяться для юридической борьбы, исков против россии?
согласен. как же как обещания влады ежемесячно платить переселенцам по 3000 на ребенка и по 2000 на взрослого.
Більшість вашого інвестпортфеля — нерухомість. В умовах війни вона страждає і втрачає ціну. У майбутньому ви перестанете інвестувати так багато у цю сферу?
Ні, ми маємо велику експертизу в нерухомості. Ми будемо продовжувати в неї інвестувати.
Звичайно, ринок зміниться. Наприклад, попит на житлову нерухомість у Києві буде невеликим і на його відновлення може піти три роки. Але на заході країни попит на нерухомість зросте.
Після війни, коли запрацює страховка, плануємо збудувати індустріальний парк у Львові. А ось традиційні офіси найближчим часом будувати не будемо – попит на них упаде.
Чи плануєте інвестувати в нові проєкти?
Так, ми розглядаємо запуск соціального проєкту будівництва нерухомості на заході країни для людей, які змушені були виїхати за кордон.
Місцеві органи допомагають нам знайти забудовників, які мають недобудовані обʼєкти. Ми хочемо їх викупити, добудувати, обставити меблями та здавати на пільгових умовах людям, які втратили житло. Ми вже виявили близько 1000 таких квартир. Наразі шукаємо співінвесторів для цього проєкту.
У перспективі ми зможемо продати це житло або його куплять люди, які вирішать у ньому жити. Поки що проєкт на стадії розробки.
Это анализ уровня завтра будет холодно а послезавтра тепло. Цифры где?
Попытки переселить хотя бы миллион переселенцев на ЗУ это мечты о полетах на Марс
Представьте на улицах Львова появится 100 тыс дополнительных авто, к тем что уже есть. Движение остановится утром и будет стоять до вечера. Оно и так еле движется. Львов давно перегружен авто и людьми.
Инфраструктура любого города строилась десятилетиями в расчёте на количество жителей. Её нельзя за пару лет увеличить вдрое.
Население Ивано-Франковск - 230 тыс Тернополь - 216 тыс Луцк - 213 тыс Ровно - 243 тыс Ужгород - 112 тыс.
Какое количество понаехов реально смогут принять эти города?
Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.
Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 кві, 2022 09:09, всього редагувалось 5 разів.
⚡️На фасадах исторических зданий в Киеве запретили кондиционеры, утепление и остекление балконов
В историческом центре Киева приведут в надлежащее состояние домов и сооружений культурного наследия.
"Несмотря на то, что сейчас война, мы должны заботиться об облике нашей столицы. Мы не позволим искажать культурные памятники Киева. Этим решением мы запрещаем владельцам таких объектов устанавливать самостоятельно системы кондиционирования, пристройки, менять форму или даже цвет существующих балконов и окон. Проверить соблюдение этих требований поручено в годичный срок профильному департаменту. Выявленные нарушения будут демонтированы Департаментом городского благоустройства ", - отметили в КГГА
Більшість вашого інвестпортфеля — нерухомість. В умовах війни вона страждає і втрачає ціну. У майбутньому ви перестанете інвестувати так багато у цю сферу?
Ні, ми маємо велику експертизу в нерухомості. Ми будемо продовжувати в неї інвестувати.
Звичайно, ринок зміниться. Наприклад, попит на житлову нерухомість у Києві буде невеликим і на його відновлення може піти три роки. Але на заході країни попит на нерухомість зросте.
Після війни, коли запрацює страховка, плануємо збудувати індустріальний парк у Львові. А ось традиційні офіси найближчим часом будувати не будемо – попит на них упаде.
Чи плануєте інвестувати в нові проєкти?
Так, ми розглядаємо запуск соціального проєкту будівництва нерухомості на заході країни для людей, які змушені були виїхати за кордон.
Місцеві органи допомагають нам знайти забудовників, які мають недобудовані обʼєкти. Ми хочемо їх викупити, добудувати, обставити меблями та здавати на пільгових умовах людям, які втратили житло. Ми вже виявили близько 1000 таких квартир. Наразі шукаємо співінвесторів для цього проєкту.
У перспективі ми зможемо продати це житло або його куплять люди, які вирішать у ньому жити. Поки що проєкт на стадії розробки.
Это анализ уровня завтра будет холодно а послезавтра тепло. Цифры где?
Попытки переселить хотя бы миллион переселенцев на ЗУ это мечты о полетах на Марс
Представьте на улицах Львова появится 100 тыс дополнительных авто, к тем что уже есть. Движение остановится утром и будет стоять до вечера. Оно и так еле движется. Львов давно перегружен авто и людьми.
Инфраструктура любого города строилась десятилетиями в расчёте на количество жителей. Её нельзя за пару лет увеличить вдрое.
Население Ивано-Франковск - 230 тыс Тернополь - 216 тыс Луцк - 213 тыс Ровно - 243 тыс Ужгород - 112 тыс.
Какое количество понаехов реально смогут принять эти города?
Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.
Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.
Томаш Фиала - он не эксперт, он крупный инвестор. Во вторых, к тем городам что Вы перечислили
Население Львов -720 тыс. Ивано-Франковск - 230 тыс Тернополь - 216 тыс Луцк - 213 тыс Ровно - 243 тыс Ужгород - 112 тыс.
Можно смело добавлять еще безопасные города на западе от Киева: Винница - 370 тыс. Житомир - 260 тыс. Хмельницкий - 270 тыс. Черновцы - 260 тыс.
beee написав:Много людей собрались окна побитые стеклить. Разумеется за свой счёт. Я так понимаю разговоры про компенсации это развод рекламный обыкновенный. Никто не слышал люди как-то будут объединяться для юридической борьбы, исков против россии?
согласен. как же как обещания влады ежемесячно платить переселенцам по 3000 на ребенка и по 2000 на взрослого.