Додано: Суб 16 кві, 2022 08:53

BIGor написав: Вирізка з інтервью Томаша Фіали https://forbes.ua/inside/kuda-vkladyvat ... 42022-5437

Більшість вашого інвестпортфеля — нерухомість. В умовах війни вона страждає і втрачає ціну. У майбутньому ви перестанете інвестувати так багато у цю сферу?



Ні, ми маємо велику експертизу в нерухомості. Ми будемо продовжувати в неї інвестувати.



Звичайно, ринок зміниться. Наприклад, попит на житлову нерухомість у Києві буде невеликим і на його відновлення може піти три роки. Але на заході країни попит на нерухомість зросте.



Після війни, коли запрацює страховка, плануємо збудувати індустріальний парк у Львові. А ось традиційні офіси найближчим часом будувати не будемо – попит на них упаде.



Чи плануєте інвестувати в нові проєкти?



Так, ми розглядаємо запуск соціального проєкту будівництва нерухомості на заході країни для людей, які змушені були виїхати за кордон.



Місцеві органи допомагають нам знайти забудовників, які мають недобудовані обʼєкти. Ми хочемо їх викупити, добудувати, обставити меблями та здавати на пільгових умовах людям, які втратили житло. Ми вже виявили близько 1000 таких квартир. Наразі шукаємо співінвесторів для цього проєкту.



У перспективі ми зможемо продати це житло або його куплять люди, які вирішать у ньому жити. Поки що проєкт на стадії розробки. Вирізка з інтервью Томаша Фіали

Это анализ уровня завтра будет холодно а послезавтра тепло. Цифры где?Попытки переселить хотя бы миллион переселенцев на ЗУ это мечты о полетах на МарсПредставьте на улицах Львова появится 100 тыс дополнительных авто, к тем что уже есть. Движение остановится утром и будет стоять до вечера. Оно и так еле движется. Львов давно перегружен авто и людьми.Инфраструктура любого города строилась десятилетиями в расчёте на количество жителей. Её нельзя за пару лет увеличить вдрое.Население Ивано-Франковск - 230 тыс Тернополь - 216 тыс Луцк - 213 тыс Ровно - 243 тыс Ужгород - 112 тыс.Какое количество понаеховсмогут принять эти города?Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.