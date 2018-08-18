Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Много людей собрались окна побитые стеклить. Разумеется за свой счёт. Я так понимаю разговоры про компенсации это развод рекламный обыкновенный. Никто не слышал люди как-то будут объединяться для юридической борьбы, исков против россии?
согласен. как же как обещания влады ежемесячно платить переселенцам по 3000 на ребенка и по 2000 на взрослого.
Більшість вашого інвестпортфеля — нерухомість. В умовах війни вона страждає і втрачає ціну. У майбутньому ви перестанете інвестувати так багато у цю сферу?
Ні, ми маємо велику експертизу в нерухомості. Ми будемо продовжувати в неї інвестувати.
Звичайно, ринок зміниться. Наприклад, попит на житлову нерухомість у Києві буде невеликим і на його відновлення може піти три роки. Але на заході країни попит на нерухомість зросте.
Після війни, коли запрацює страховка, плануємо збудувати індустріальний парк у Львові. А ось традиційні офіси найближчим часом будувати не будемо – попит на них упаде.
Чи плануєте інвестувати в нові проєкти?
Так, ми розглядаємо запуск соціального проєкту будівництва нерухомості на заході країни для людей, які змушені були виїхати за кордон.
Місцеві органи допомагають нам знайти забудовників, які мають недобудовані обʼєкти. Ми хочемо їх викупити, добудувати, обставити меблями та здавати на пільгових умовах людям, які втратили житло. Ми вже виявили близько 1000 таких квартир. Наразі шукаємо співінвесторів для цього проєкту.
У перспективі ми зможемо продати це житло або його куплять люди, які вирішать у ньому жити. Поки що проєкт на стадії розробки.
Это анализ уровня завтра будет холодно а послезавтра тепло. Цифры где?
Попытки переселить хотя бы миллион переселенцев на ЗУ это мечты о полетах на Марс
Представьте на улицах Львова появится 100 тыс дополнительных авто, к тем что уже есть. Движение остановится утром и будет стоять до вечера. Оно и так еле движется. Львов давно перегружен авто и людьми.
Инфраструктура любого города строилась десятилетиями в расчёте на количество жителей. Её нельзя за пару лет увеличить вдрое.
Население Ивано-Франковск - 230 тыс Тернополь - 216 тыс Луцк - 213 тыс Ровно - 243 тыс Ужгород - 112 тыс.
Какое количество понаехов реально смогут принять эти города?
Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.
Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.
цікаво, коли у тебе отріцаловка поламається?
ясно, що коли яйки в одному кошику, топиш за вигідний сценарій. імхо, краще ширшеє дивитись - без образ...
change_pm написав:, топиш за вигідний сценарій. імхо, краще ширшеє дивитись - без образ
какое отрицание, моя зона интересов сейчас спецтранспорт, мне фиолетово где завтра подорожает недвижимость, я не собираюсь её ни покупать ни продавать в ближайшее годы.
Я жил 2 года во Львове и сам видел как ещё 10 лет назад его инфраструктура трещала по швам, как проблемно было с от, какие пробки были на городоцкого и по остальным дорогам в центр.
Киев +200 тыс понаехов даже не заметит, а Львов они разорвут изнутри.
Я не отрицаю что квартира во Львове может стоить как в Кракове или Варшаве. Львовская локация безопаснее Киевской.
Дефицит всегда вызывает ажиотаж. Но будьте реалистами, никакого массового переселения на ЗУ не будет, я выше привел населения обл.центров ЗУ, это мизерные городки по сравнению с Мариуполем (446 тыс) Николаевым (486 тыс) или Кр.рогом (634 тыс)
change_pm написав:, топиш за вигідний сценарій. імхо, краще ширшеє дивитись - без образ
какое отрицание, моя зона интересов сейчас спецтранспорт, мне фиолетово где завтра подорожает недвижимость, я не собираюсь её ни покупать ни продавать в ближайшее годы.
Я жил 2 года во Львове и сам видел как ещё 10 лет назад его инфраструктура трещала по швам, как проблемно было с от, какие пробки были на городоцкого и по остальным дорогам в центр.
Киев +200 тыс понаехов даже не заметит, а Львов они разорвут изнутри.
Я не отрицаю что квартира во Львове может стоить как в Кракове или Варшаве. Львовская локация безопаснее Киевской.
Дефицит всегда вызывает ажиотаж. Но будьте реалистами, никакого массового переселения на ЗУ не будет, я выше привел населения обл.центров ЗУ, это мизерные городки по сравнению с Мариуполем или Херсоном.
некуда туда впихнуть 200-500 тыс новых людей.
а ти не думав, що під цих додаткових 200-300 тис народу ЕС дасть багато грантів чи дешевих кредитів, і Львів усе поправить, і інфру і дороги, може міську електричку запіляє, може тунелі під центром і так далі?
Все ж спирається у наявність грошей, а 10 років тому всі грощі висмоктував чівакуня...
От не знаю, якби я втікав зі сходу, то навряд чи би зупинявсі в Києві...
Тут, ще є один момент: - у Львові залишаться ті, хто буде розмовляти державною чи робити спроби це робити, - расейяне повернуться в Днепр чи Одесу, чим в свій час в майбутньому ці міста підставлять...