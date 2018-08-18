Додано: Суб 16 кві, 2022 10:16

change_pm написав: , топиш за вигідний сценарій.

імхо, краще ширшеє дивитись - без образ , топиш за вигідний сценарій.імхо, краще ширшеє дивитись - без образ

какое отрицание, моя зона интересов сейчас спецтранспорт, мне фиолетово где завтра подорожает недвижимость, я не собираюсь её ни покупать ни продавать в ближайшее годы.Я жил 2 года во Львове и сам видел как ещё 10 лет назад его инфраструктура трещала по швам, как проблемно было с от, какие пробки были на городоцкого и по остальным дорогам в центр.Киев +200 тыс понаехов даже не заметит, а Львов они разорвут изнутри.Я не отрицаю что квартира во Львове может стоить как в Кракове или Варшаве. Львовская локация безопаснее Киевской.Дефицит всегда вызывает ажиотаж. Но будьте реалистами, никакого массового переселения на ЗУ не будет, я выше привел населения обл.центров ЗУ, это мизерные городки по сравнению с Мариуполем (446 тыс) Николаевым (486 тыс) или Кр.рогом (634 тыс)некуда туда впихнуть 200-500 тыс новых людей.