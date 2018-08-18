У меня такие же цифры.
минус 30% от довоенных это гостинки в совкошлаке.
50% это что то воде французского кватала 2
Супермодные дома вроде Obolon Residences и Jack House минус 100% (совсем нет спроса)
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:26
У меня такие же цифры.
минус 30% от довоенных это гостинки в совкошлаке.
50% это что то воде французского кватала 2
Супермодные дома вроде Obolon Residences и Jack House минус 100% (совсем нет спроса)
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:37
Ладно если бы где-то на кидстаф девчонки про Львов рассуждали, ещё можно было понять.
Но люди на ветке недвижимости. Загадка.
Вы ширину улиц во Львове видели? Пол полосы проезда. Вы дома как раздвигать собрались?
Как Градостроение выполнено? Хоть одна развязка есть, кроме кругов?
Нагрузка на канализацию? Очистные?
Не расстраивайте.
Западная часть Украины- до первого наводнения. Отметки высотные смотрите.
Вам напомнить, что каждый год там катаклизм и будет только хуже?
Да и стреляют по Львову не меньше Киева
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:49
Свой скепсис относительно КЖН высказывал до войны. Сейчас высказываю инение относительно целесообразности или нецелесообразности подбора объектов по упавшим ценам.
ПС Ценность Эйрамакса в картине рефлексии обывателя на уже произошедшее и отыгравшее событие.
Максим в экстазе - это дно или пик цен (в зависимости от тренда)
У тебя всегда Будеттолькодорожать или если кто то не верит в светлое будущее КРЖН, то зачем он покупает - пордает на нем объекты? Нужно ведь только покупать (желательно в твоем ОП) и не подавать? Верно?
Для меня объекты КРЖН это товар подверженный постоянному изменению цены (в зависимости от факторов) как картошка.
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне рассуждения про рынок недвижимости напоминает выражение:
"Мы не будем переселять людей обратно в Волноваху. -Почему? - Потому что нет самой Волновахи "
Сейчас анализировать рынок, которого не существует.
⚡️Вот такие пробки, длиной в километры стоят на въезде в Киев
В таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, чрезвычайники, медики, коммунальщики, военные.
Ежедневно в столицу возвращаются 40-50 тысяч человек.
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:09
Бесплатный прием врачей в добробуте
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:13
vitaliian на северо-западе от Киева произошла битва история которой будет преподаваться во всех военных академиях мира.
Особенно как смыли понтонную переправу свинособак подняв уровень воды в Киевском водохранилище и подорвав дамбу в Демидове.
Если бы не ликвидировали мощунский плацдарм в Киеве был бы Мариуполь.
Вы это понимаете?
Смотрю, те кто сбежал оборонять Карпаты смотрит на произошедшее как на голливудское кино с счастливым концом.
К севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:22
я от зоны боевых действий в 120 км, не нужно говорить о том о чем не знаете.
какое вы имеете право прикрываться погибшими солдатами? Может это лично вы ликвидировали врага и защитили Киев?
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