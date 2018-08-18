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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9750975197529753

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:26

  hume написав:По теме, сегодня общался с риелтором, цены аренды Киева на сегодня выставляются от 50%-70% от довоенных. Будем наблюдать как ситуация будет развиваться дальше.

У меня такие же цифры.
минус 30% от довоенных это гостинки в совкошлаке.
50% это что то воде французского кватала 2
Супермодные дома вроде Obolon Residences и Jack House минус 100% (совсем нет спроса)
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:37

Ладно если бы где-то на кидстаф девчонки про Львов рассуждали, ещё можно было понять.
Но люди на ветке недвижимости. Загадка.
Вы ширину улиц во Львове видели? Пол полосы проезда. Вы дома как раздвигать собрались?
Как Градостроение выполнено? Хоть одна развязка есть, кроме кругов?
Нагрузка на канализацию? Очистные?
Не расстраивайте.
Западная часть Украины- до первого наводнения. Отметки высотные смотрите.
Вам напомнить, что каждый год там катаклизм и будет только хуже?
Да и стреляют по Львову не меньше Киева Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:49

  Первый написав:Тут просто необхідно бути адекватному і вірити в свій прогноз. Але люди які накидують в «якщо не буде НАТО то всьо, а Я казав що буде війна, а столицю перенесуть в ібеня і т.д.» замість повірити самому собі - сидять і не вірять в свій прогноз і думають ще докупити та продовжувати пити кров орендарів.

От і вся історія.

Свой скепсис относительно КЖН высказывал до войны. Сейчас высказываю инение относительно целесообразности или нецелесообразности подбора объектов по упавшим ценам.

ПС Ценность Эйрамакса в картине рефлексии обывателя на уже произошедшее и отыгравшее событие.
Максим в экстазе - это дно или пик цен (в зависимости от тренда)

У тебя всегда Будеттолькодорожать или если кто то не верит в светлое будущее КРЖН, то зачем он покупает - пордает на нем объекты? Нужно ведь только покупать (желательно в твоем ОП) и не подавать? Верно?
Для меня объекты КРЖН это товар подверженный постоянному изменению цены (в зависимости от факторов) как картошка.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне рассуждения про рынок недвижимости напоминает выражение:
"Мы не будем переселять людей обратно в Волноваху. -Почему? - Потому что нет самой Волновахи "
Сейчас анализировать рынок, которого не существует.

⚡️Вот такие пробки, длиной в километры стоят на въезде в Киев

В таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, чрезвычайники, медики, коммунальщики, военные.

Ежедневно в столицу возвращаются 40-50 тысяч человек.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:09

Бесплатный прием врачей в добробуте

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:13

  vitaliian написав:Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.

Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.

vitaliian на северо-западе от Киева произошла битва история которой будет преподаваться во всех военных академиях мира.
Особенно как смыли понтонную переправу свинособак подняв уровень воды в Киевском водохранилище и подорвав дамбу в Демидове.
Если бы не ликвидировали мощунский плацдарм в Киеве был бы Мариуполь.
Вы это понимаете?
Смотрю, те кто сбежал оборонять Карпаты смотрит на произошедшее как на голливудское кино с счастливым концом.
К севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:22

  UA написав:Смотрю, те кто сбежал оборонять Карпаты смотрит на произошедшее как на голливудское кино с счастливым концом.
я от зоны боевых действий в 120 км, не нужно говорить о том о чем не знаете.
  UA написав:севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
какое вы имеете право прикрываться погибшими солдатами? Может это лично вы ликвидировали врага и защитили Киев?
vitaliian
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