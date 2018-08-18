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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9750975197529753

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:09

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:13

  vitaliian написав:Чтобы ЗУ приняла хотя бы миллион понаехов, нужно будет удвоить население перечисленных городов, удвоить школы, вузы, дороги, больницы, поликлиники, от, рабочие места.

Сколько бы эксперты не хоронили Киев, ни один город в Украине не сможет принять такое количество понаехов как он. Роль Киева после войны только вырастет, вместе с ценами и пробками. Потому что альтернатив нет.

vitaliian на северо-западе от Киева произошла битва история которой будет преподаваться во всех военных академиях мира.
Особенно как смыли понтонную переправу свинособак подняв уровень воды в Киевском водохранилище и подорвав дамбу в Демидове.
Если бы не ликвидировали мощунский плацдарм в Киеве был бы Мариуполь.
Вы это понимаете?
Смотрю, те кто сбежал оборонять Карпаты смотрит на произошедшее как на голливудское кино с счастливым концом.
К севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:22

  UA написав:севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
какое вы имеете право прикрываться погибшими солдатами? Кто вам дал такие полномочия? Может это лично вы ликвидировали врага и защитили Киев? Война не закончена а форумные тролли уже вешают себе медали за успешную оборону Киева и распинаются над могилами павших как кому надо жить. Идите на передок и там поучайте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:56

  vitaliian написав:
  UA написав:севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат. На нас кидали фосфорные бомбы, обработали все виды их РСЗО.
какое вы имеете право прикрываться погибшими солдатами? Кто вам дал такие полномочия? Может это лично вы ликвидировали врага и защитили Киев? Война не закончена а форумные тролли уже вешают себе медали за успешную оборону Киева и распинаются над могилами павших как кому надо жить. Идите на передок и там поучайте.

АК и два рожка получил на хлебзаводе на Оболони.
А что?
Вам бы тоже выдали если бы пришли.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:41

Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:56

  UA написав:К севеезападу от Киева погибли тысячи наших солдат.

На этом направлении тысячи наших солдат не погибли, не преувеличивайте. Там тысячи орков уничтожены, особенно в первые дни обезбашенного марш-броска.
Zebra
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