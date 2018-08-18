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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9750975197529753

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 194
1. Не вище 900
22%
42
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:41

Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
https://forbes.ua/inside/nova-geografiy ... 42022-5455
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:20

  BIGor написав:Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
https://forbes.ua/inside/nova-geografiy ... 42022-5455


Там такая схема, что я глаза поломал.
Не рассмотрели Винницу как новую столицу. Хотя я тоже не рассматриваю.

ЗЫ. Березняки гостинки от 3500 (грн). Не скажу, то раньше минимум был 7000, но дешевле 7000 нужно было поискать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:44

Эксперты выделили 5 типов людей по типу их потребительского поведения во время кризиса:

1. Аскеты (21%)

Большая часть из них — люди 18-24 лет. Они экономят на всем, кроме еды. Когда вкусняшки — сама жизнь.

2. Инвесторы (17%)

Совершают траты на перспективу. Покупают автомобили и недвижимость, страхуют себя, свое имущество, покупают золото, открывают вклады.

3. Стратеги (23%)

Увеличили затраты на многие виды товаров и услуг, которые не являются предметами первой необходимости. Чаще покупают алкоголь, витамины, ювелирку, смартфоны, бытовую технику.

Ремонтируют зубы, квартиры и автомобили, приводят в порядок здоровье пока есть возможность, а цены не выросли еще больше.

4. Паникеры (18%)

Большая их часть — люди со средним заработком. Они закупают впрок товары первой необходимости. Увеличили также траты на кофе, сладкое, деликатесы, косметику, корма для животных и средства личной гигиены.

5. Рационалисты (21%)

Живут так, как жили раньше. Их затраты остались на прежнем уровне.
vitaliian
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