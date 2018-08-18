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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 кві, 2022 13:41
Миф №1. Недвижимость можно продать в любое время, и получить хоть какие-то средства от продажи, цена до нуля не опустится. Как показала практика: уже 50 дней невозможно продать недвижимость даже за 5% от изначальной цены. Закрыли возможность продажи полностью.
Додано: Суб 16 кві, 2022 14:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут пишут что роль Киева в экономичекой картине не изменится.
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:20
Там такая схема, что я глаза поломал.
Не рассмотрели Винницу как новую столицу. Хотя я тоже не рассматриваю.
ЗЫ. Березняки гостинки от 3500 (грн). Не скажу, то раньше минимум был 7000, но дешевле 7000 нужно было поискать.
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:44
Эксперты выделили 5 типов людей по типу их потребительского поведения во время кризиса:
1. Аскеты (21%)
Большая часть из них — люди 18-24 лет. Они экономят на всем, кроме еды. Когда вкусняшки — сама жизнь.
2. Инвесторы (17%)
Совершают траты на перспективу. Покупают автомобили и недвижимость, страхуют себя, свое имущество, покупают золото, открывают вклады.
3. Стратеги (23%)
Увеличили затраты на многие виды товаров и услуг, которые не являются предметами первой необходимости. Чаще покупают алкоголь, витамины, ювелирку, смартфоны, бытовую технику.
Ремонтируют зубы, квартиры и автомобили, приводят в порядок здоровье пока есть возможность, а цены не выросли еще больше.
4. Паникеры (18%)
Большая их часть — люди со средним заработком. Они закупают впрок товары первой необходимости. Увеличили также траты на кофе, сладкое, деликатесы, косметику, корма для животных и средства личной гигиены.
5. Рационалисты (21%)
Живут так, как жили раньше. Их затраты остались на прежнем уровне.
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