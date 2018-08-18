Додано: Суб 16 кві, 2022 15:44

Эксперты выделили 5 типов людей по типу их потребительского поведения во время кризиса:



1. Аскеты (21%)



Большая часть из них — люди 18-24 лет. Они экономят на всем, кроме еды. Когда вкусняшки — сама жизнь.



2. Инвесторы (17%)



Совершают траты на перспективу. Покупают автомобили и недвижимость, страхуют себя, свое имущество, покупают золото, открывают вклады.



3. Стратеги (23%)



Увеличили затраты на многие виды товаров и услуг, которые не являются предметами первой необходимости. Чаще покупают алкоголь, витамины, ювелирку, смартфоны, бытовую технику.



Ремонтируют зубы, квартиры и автомобили, приводят в порядок здоровье пока есть возможность, а цены не выросли еще больше.



4. Паникеры (18%)



Большая их часть — люди со средним заработком. Они закупают впрок товары первой необходимости. Увеличили также траты на кофе, сладкое, деликатесы, косметику, корма для животных и средства личной гигиены.



5. Рационалисты (21%)



Живут так, как жили раньше. Их затраты остались на прежнем уровне.